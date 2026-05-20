TFA sostegno 2026, si può lavorare mentre si frequenta il corso?

Ci viene rivolta questa domanda da una lavoratrice: “Potrò frequentare il percorso universitario del TFA sostegno compatibilmente con gli impegni di lavoro come impiegata delle poste?“.

Risposta al quesito della lavoratrice

Chi come questa lavoratrice, svolge la funzione di impiegata delle poste italiane, potrebbe sfruttare alcuni benefici contrattuali del suo ruolo per avere dei permessi al fine di seguire il corso TFA sostegno e ottenere il titolo di specializzazione. Quindi è possibile frequentare il percorso universitario di TFA sostegno contemporaneamente all’impegno lavorativo, sfruttando, per esempio, l’istituto dell’aspettativa per motivi di studio, i permessi per il diritto allo studio o chiedendo il part-time.

È importante sottolineare che molte aziende private favoriscono la conciliazione studio-lavoro anche attraverso la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (part-time), consentendo al lavoratore di potere frequentare corsi di studio come quello che consente il titolo di specializzazione per il sostegno.

TFA sostegno anche di sabato e domenica

È utile ricordare che le Università che svolgono le attività del corso TFA sostegno, utilizzano i periodi di sospensione delle attività didattiche, compresi i giorni di sabato e domenica, per evitare l’interruzione del servizio da parte dei corsisti che sono impegnati nei giorni lavorativi. I docenti che svolgono contemporaneamente un altro lavoro e il percorso TFA sostegno, possono fruire anche dei permessi previsti dalla normativa del diritto allo studio oppure possono sfruttare anche di un periodo di aspettativa dal lavoro per svolgere il corso.