TFA sostegno e le tre prove preselettive. Le nostre FAQ

Continuiamo a proporre le nostre FAQ basate sulle numerose domande dei nostri lettori.

1) Gli argomenti delle prove preliminari riguarderanno solo determinati ambiti disciplinari?

Il test preliminare, della durata di due ore, come abbiamo detto in precedenti Faq, é predisposto autonommente da ciascuna Università ed é composto di 60 quesiti, di questi, 20 servono a verificare sia le competenze linguistiche sia il livello di comprensione di testi in lingua italiana dei candidati.

Le tematiche degli altri 40 quesiti, definite dal D.M. del 30/09/2011, a cui rinviamo i nostri lettori per i necessari approfondimenti, sono predisposte per verificare le competenze socio-psico-pedagogiche e sono differenziate per infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado.

Le comptenze socio-psico-pedagogiche riguardano le seguenti tre tematiche:

1) competenze su empatia ed intelligenza emotiva;

2) competenze su creatività e pensiero divergente;

3) competenze organizzative e giuridiche correlate all’autonomia scolastica.

2) Le domande sono a risposta chiusa o a risposta aperta?

Il test preliminare, di cui abbiamo già parlato nella Faq precedente (suddiviso per ordini e grado di scuola) è a risposta chiusa, ogni quesito presenta 5 opzioni di risposta, tra queste il candidato ne sceglie una.

La seconda prova, quella scritta, anch’essa suddivisa per ordine e grado di scuola, come la terza prova, quella orale, sono stabilite da ciascuna Università in piena autonomia.

La prova scritta é su una o più tematiche indicate nella Faq n.1). La prova scritta non può essere a risposta chiusa. Si tratta di un questionario quindi è a risposta aperta.

Infine la prova orale verte sui contenuti della prova scritta e su questioni motivazionali.

3) Cosa cambia rispetto alle prove del IV ciclo?

Non c’è alcuna variazione in quanto la materia è ancora regolata dal D.M. 30/09/2011 già citato nelle Faq precedenti

4)Quali i temi più ricorrenti delle passate passate prove preselettive?

I nostri lettori possono agevolmente consultare l’apposita sezione del nostro sito