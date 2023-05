TFA Sostegno: oltre 29.000 posti, di cui il 35% riservati a chi ha i 3 anni di servizio su sostegno

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande riguardanti il TFA sostegno.

1) Quanti e quali saranno i posti disponibili del TFA Sostegno per i docenti che hanno almeno tre anni di servizio sul sostegno?

Si tratta del 35% dei posti dei 29 mila messi a bando per il TFA Sostegno riservati ai docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque che, per sapere quali saranno i posti si dovrà attendere, come previsto dal comma 2 dell’art.1 del decreto interministeriale 691 del 29 maggio 2023, la pubblicazione di un successivo decreto interministeriale dove saranno individuati i posti disponibili e le sedi autorizzate allo svolgimento dei corsi in parola.

2) Chi ha tre anni di servizio su sostegno negli ultimi cinque salterà tutte le prove di accesso o solo i test di preselezione?

Salterà solo i test di preselezione, mentre sarà chiamato a svolgere le prove scritte valide all’accesso al TFA sostegno.

3) Come è possibile conoscere la distribuzione dei posti per singola Università? Per esempio a Messina quanti posti sono disponibili per il TFA Sostegno della scuola secondaria?

Per guardare come sono distribuiti i posti per singola Università si consiglia un’attenta lettura del Decreto Ministeriale n.694 Allegato A posti VIII ciclo TFA sostegno. In particolare l’Università di Messina mette a disposizione 500 posti per il TFA Sostegno scuola secondaria I grado e altri 500 per la secondaria di II grado.