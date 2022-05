Tfa sostegno VII ciclo, le scadenze delle Università per presentare la domanda

Dal 24 maggio si svolgeranno le prove preselettive per i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Questo è, nel dettaglio, il calendario dei test preliminari:

24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia;

25 maggio 2022 prove scuola primaria;

26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado;

27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado.

I posti autorizzati

Nel decreto ministeriale n. 333 del 31 marzo 2022 è prevista l’attribuzione complessiva di n. 25.874 posti, suddivisi tra i vari atenei che hanno presentato la propria offerta formativa e che sono pertanto autorizzati ad attivare i percorsi di formazione.

Gli Atenei che attiveranno i corsi

Al decreto ministeriale n. 333 del 31 marzo 2022 è allegata la Tabella riassuntiva dell’offerta formativa con l’indicazione delle Università che attiveranno i corsi e i posti disponibili suddivisi per grado di scuola.

Le prove

Il decreto stabilisce che le prove di accesso saranno costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte e da una prova orale e ha indicato le date per lo svolgimento della prova preselettiva per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno.

Facciamo presente che alcuni Atenei hanno comunicato che non si svolgerà la preselettiva per alcuni gradi di scuola (controllare le pagine delle Università).

I bandi delle Università

In grassetto i bandi non ancora scaduti.

ABRUZZO

Università di Chieti e Pescara – BANDO – domanda entro il 13 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 2.776 euro

Università dell’Aquila – BANDO – domanda entro le ore 13 del 3 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 2.700 euro

Università di Teramo – BANDO – domanda entro le ore 12 del 9 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 2.700 euro

BASILICATA

Università della Basilicata – BANDO – domanda entro il 16 maggio 2022 – contributo preselettiva 120 euro – costo corso 2.760 euro

CALABRIA

Università della Calabria – BANDO – domanda entro le ore 13 del 13 maggio 2022 – contributo preselettiva 130,50 euro – costo corso 2.816,50 euro

Università Mediterranea di Reggio Calabria – BANDO – domanda entro le ore 12 del 9 maggio 2022 – contributo preselettiva 120 euro – costo corso 3.000 euro

Università Magna Graecia di Catanzaro – BANDO – domanda entro il 13 maggio 2022 – contributo preselettiva 140 euro – costo corso 2.846 euro

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa – BANDO – domanda entro il 9 maggio 2022 – contributo preselettiva 200 euro – costo corso 4.100 euro

Università di Salerno – BANDO – domanda entro il 6 maggio 2022– contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.300 euro

EMILIA-ROMAGNA

Università di Bologna – BANDO – domanda entro le ore 12 del 3 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.000 euro

Università di Ferrara – BANDO – domanda entro le ore 13 del 10 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.000 euro

Università di Modena-Reggio Emilia – BANDO – domanda entro le ore 13.30 del 3 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.052 euro

Università di Parma – BANDO – domanda entro le ore 12 del 6 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.000 euro

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine – BANDO – domanda entro le ore 14 del 9 maggio 2022 – contributo preselettiva 120 euro – costo corso 3.000 euro

Università di Trieste – BANDO – domanda entro le ore 14 del 9 maggio 2022 – contributo preselettiva 120 euro – costo corso 3.016 euro

LAZIO

Cassino – Lazio Meridionale – BANDO – domanda entro il 12 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Università di Roma – Unint – BANDO – domanda entro il 10 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Lumsa – BANDO – domanda entro il 5 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Università Europea di Roma – BANDO – domanda entro il 21 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Università di Roma Tre – BANDO – domanda entro le ore 12 dell’11 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Università Foro Italico – BANDO – domanda entro le ore 12 del 13 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Link Campus University – BANDO – domanda entro le ore 15 del 12 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Uni Camillus – BANDO – domanda entro le ore 13 del 13 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Università di Roma – Tor Vergata – BANDO – domanda entro il 16 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Tuscia – BANDO – domanda entro le ore 12 dell’11 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

LIGURIA

Università di Genova – BANDO – domanda entro le ore 12 dell’11 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 2.800 euro

LOMBARDIA

Università di Bergamo – BANDO – domanda entro le ore 12 del 13 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 2.756 euro

Università di Milano La Statale – BANDO – domanda entro il 16 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.000 euro

Università di Milano Bicocca – BANDO – domanda entro le ore 12 del 13 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.000 euro

Università Cattolica Sacro Cuore – BANDO – domanda entro le ore 12 del 10 maggio 2022 – contributo preselettiva 120 euro – costo corso 3.000 euro

MARCHE

Università di Macerata – BANDO – domanda entro le ore 13 del 5 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 2.900 euro

Università di Urbino – BANDO – domanda entro le ore 12 del 5 maggio 2022 – contributo preselettiva 200 euro – costo corso 2.800 euro

MOLISE

Università del Molise – BANDO – domanda entro le ore 12 del 12 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 2.900 euro

PIEMONTE

Università di Torino – BANDO – domanda entro le ore 15 del 12 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.000 euro

PUGLIA

Università di Bari – BANDO – domanda entro il 12 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 2.800 euro

Università di Foggia – BANDO – domanda entro le ore 12 del 6 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 2.816 euro

Università del Salento – BANDO – domanda entro le ore 12 del 12 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 2.800 euro

SARDEGNA

Università di Cagliari – BANDO – domanda entro il 10 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3. 000 euro

Università di Sassari – BANDO – domanda entro le ore 13 del 9 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.156 euro

SICILIA

Università di Catania – BANDO – domanda entro le ore 12 del 9 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.700 euro

Università di Enna Kore – BANDO – domanda entro le ore 18 del 14 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.700 euro

Università di Messina – BANDO – domanda entro il 12 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.700 euro

Università di Palermo – BANDO – domanda entro il 9 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.700 euro

TOSCANA

Università di Firenze – BANDO – domanda dalle ore 14 del 15 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 2.500 euro

Università di Pisa – BANDO – domanda dalle ore 13 del 2 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 2.500 euro

Università di Siena – BANDO – domanda dalle ore 12 del 2 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 2.500 euro

TRENTINO

Libera Università di Bolzano – BANDO – domanda dalle ore 12 del 5 maggio 2022 – contributo preselettiva 50 euro – costo corso 2.500 euro

Università di Trento – BANDO – domanda entro le ore 12 del 10 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.000 euro

UMBRIA

Università di Perugia – BANDO – domanda entro il 6 maggio 2022 – contributo preselettiva 60 euro – costo corso 3.016 euro

VALLE D’AOSTA

Università della Valle d’Aosta – BANDO – domanda dalle ore 12 del 13 maggio 2022 – contributo preselettiva 87 euro – costo corso 2.250-3.400 euro

VENETO

Università di Verona – BANDO – domanda entro il 5 maggio 2022 – contributo preselettiva 110 euro – costo corso 3.439 euro

Università di Padova – BANDO – domanda entro le ore 12 del 2 maggio 2022 – contributo preselettiva 101 euro – costo corso 3.420 euro