TFA Sostegno VIII ciclo, ecco cosa c’è da sapere: data bando, punti e chi potrà accedere

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle ultime notizie del TFA sostegno VIII ciclo.

1) Quando uscirà il bando per partecipare alle prove preselettive per l’accesso al corso del TFA sostegno 2023/2024?

I tempi per la pubblicazione del bando sono ormai in forte ritardo rispetto la tempistica che si sarebbe dovuta tenere per consentire un regolare svolgimento delle prove nel mese di giugno 2023. Per cui è probabile che il decreto ministeriale per l’apertura dei bandi TFA sostegno VIII ciclo sarà emanato per giugno, ma le prove potrebbero svolgersi anche a settembre 2023.

2) I docenti con almeno 3 anni di servizio su sostegno svolti negli ultimi 5 anni di servizio, potranno accedere direttamente, senza necessità delle prove preselettive, al TFA sostegno?

Fino al termine al 31 dicembre 2024, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istru­zione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cin­que su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professio­nale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.

3) Il dottorato di ricerca è titolo utile per la graduatoria finale del TFA sostegno?

Sì, il Dottorato di Ricerca nel settore disciplinare M-PED/03: 2 punti e altro Dottorato: 1 punto