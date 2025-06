TFA sostegno X ciclo 2025. Procedura, prove previste e requisiti

Il Ministero si prepara a varare il nuovo ciclo del TFA Sostegno, percorso abilitante per la specializzazione sul sostegno didattico. Il decreto che regolerà l’avvio della procedura è in dirittura d’arrivo e, con esso, anche i dettagli su date, prove e titoli d’accesso. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il X ciclo.

Il decreto atteso

Il nuovo ciclo, atteso entro l’estate, sarà avviato con un decreto ministeriale di prossima emanazione, su autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Secondo le prime stime, i posti disponibili saranno circa 32.000, distribuiti tra infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Come si accede: test e prove selettive

Il percorso di ammissione al TFA sostegno è regolato dal DM 92/2019 e dal DM 90/2020. Le selezioni seguiranno le modalità già adottate nei cicli precedenti, articolandosi in:

• un test preselettivo,

• una o più prove scritte o pratiche,

• una prova orale.

La gestione delle attività formative sarà a cura dei singoli atenei.

Il test preselettivo: come si svolge

Il primo scoglio è il test preliminare, che prevede 60 quesiti a risposta multipla. Ogni domanda presenta cinque opzioni, di cui solo una è corretta.

• Almeno 20 quesiti valuteranno le competenze linguistiche e la comprensione del testo in lingua italiana.

• Ogni risposta esatta vale 0,5 punti.

• Risposte errate o mancanti valgono 0 punti.

• Il tempo a disposizione è di 2 ore.

Prova scritta: chi viene ammesso

Alla prova scritta accedono:



• i candidati con il punteggio più alto, fino a due volte il numero di posti disponibili per sede;

• chi ha ottenuto il punteggio dell’ultimo ammesso;

• i candidati che, nei precedenti cicli:

o hanno rinunciato pur essendo in posizione utile,

o hanno optato per un altro corso tra più vinti,

o sono stati idonei non ammessi in graduatoria.

Il test scritto verifica le competenze in pedagogia, didattica dell’inclusione e strategie educative.

Prova orale: cosa sapere

L’esame orale è riservato a chi ha superato le prove precedenti. L’obiettivo è valutare:

• le competenze comunicative,

• la conoscenza della normativa sull’inclusione scolastica.

I requisiti per l’accesso al corso

I requisiti d’accesso al TFA sostegno variano a seconda del grado di istruzione.

• Infanzia e Primaria:

o Laurea in Scienze della Formazione Primaria,

o oppure diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

• Secondaria di I e II grado:

o abilitazione su classe di concorso,

o oppure laurea magistrale + 24 CFU (se ancora validi),

o o diploma ITP per le classi tecnico-pratiche.