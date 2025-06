Tfa Sostegno X ciclo, le prove inizieranno dal 15 luglio. Ecco tutte le date

È stato pubblicato oggi, giovedì 26 giugno, il decreto ministeriale che dà ufficialmente il via ai percorsi del TFA sostegno – decimo ciclo – per l’anno accademico 2024/2025. Il provvedimento autorizza l’attivazione dei corsi universitari finalizzati alla specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

I percorsi sono destinati ai diversi ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado. Si tratta di una misura attesa dal mondo della formazione, volta a rispondere al crescente fabbisogno di docenti specializzati nel sostegno, una figura chiave per garantire inclusione e qualità dell’apprendimento.

Tfa Sostegno X ciclo, quando si svolgeranno le preselettive?

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 15 luglio 2025 prove scuola dell’infanzia;

mattina del 16 luglio 2025 prove scuola primaria;

mattina del 17 luglio 2025 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 18 luglio 2025 prove scuola secondaria II grado.

I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026.

SCARICA IL DECRETO

ALLEGATO A POSTI

I corsi di preparazione

“Verso il TFA Sostegno” è un percorso chiaro e coinvolgente progettato da Cristina Gallo, docente di sostegno ed esperta formatrice per i concorsi scuola (conosciuta come La Prof. Spettinata) e Alessandro Fanello, formatore ed esperto in storia della pedagogia e psicologia (Bibi Academy).

Verso il Tfa Sostegno. Full

Verso il Tfa Sostegno. Advanced