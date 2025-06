Tfa Sostegno X ciclo, pubblicato decreto che autorizza l’avvio dei percorsi – PDF

Oggi, giovedì 26 giugno, è stato pubblicato il decreto ministeriale che autorizza l’avvio dei percorsi relativi al TFA sostegno X ciclo per l’anno accademico 2024/2025. Si tratta dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Tfa Sostegno X ciclo, quando si svolgeranno le preselettive?

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 15 luglio 2025 prove scuola dell’infanzia;

mattina del 16 luglio 2025 prove scuola primaria;

mattina del 17 luglio 2025 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 18 luglio 2025 prove scuola secondaria II grado.

I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026.

SCARICA IL DECRETO

ALLEGATO A POSTI

I corsi di preparazione

Accessi diretti e percorsi abbreviati

Il decreto conferma alcune importanti deroghe: determinati candidati potranno accedere direttamente alle prove scritte o, in casi specifici, direttamente al corso di specializzazione, purché nella sede universitaria in cui hanno sostenuto la selezione. Sono inoltre previste modalità abbreviate per chi ha già competenze acquisite nel settore, come indicato nel DM 92/2019.

Gli Atenei potranno organizzare i corsi anche prima della conclusione della fase selettiva per questi ultimi candidati.

Frequenza obbligatoria e termine dei corsi

I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026. È prevista una tolleranza massima del 20% di assenze per ciascun insegnamento teorico, ma frequenza obbligatoria integrale per quanto riguarda i tirocini e i laboratori. Gli Atenei disciplineranno i dettagli organizzativi con propri bandi.

Requisiti di accesso

I requisiti per la partecipazione sono stabiliti all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 5, comma 2, del DM 92/2019. Anche i candidati con titoli esteri non abilitanti potranno accedere, previa valutazione del titolo da parte delle commissioni esaminatrici.