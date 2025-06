TFA X ciclo 2025 in attesa del bando: requisiti, prove, punteggio e posti autorizzabili

Secondo quando dichiarato dal Ministro dell’Istruzione, l’avvio del X ciclo TFA sostegno, dovrebbe avvenire entro la primavera del 2025 quindi entro giugno, al fine di consentire l’espletamento delle prove selettive non oltre il mese di settembre e avviare i corsi nel mese di ottobre.

Durata del percorso

Poiché tutto il percorso ha la durata di 8 mesi qualora non fossero rispettati i suddetti tempi, i candidati che conseguono la specializzazione si troverebbero nell’impossibilità di accedere alle GPS di prima fascia sostegno, alle quali, come in precedenza, sarebbero ammessi con riserva all’atto dell’emanazione dell’O.M. che dovrebbe avvenire non oltre il mese di maggio del 2026.

Requisiti

I requisiti per accedere al percorso di specializzazione sul sostegno differiscono per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

Per la scuola dell’infanzia e primaria:

• Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002

• Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

• Abilitazione specifica per la classe di concorso

• Laurea magistrale

• Diploma per l’insegnamento tecnico-pratico (ITP)

Titoli conseguiti all’estero:

I candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero dovranno aver ottenuto il riconoscimento degli stessi in Italia per accedere alla selezione.

Prove

I docenti interessati, per conseguire la specializzazione devono superare le tre prove previste dalla normativa:

• Prima prova: consistente in un test preselettivo su computer based della durata di due ore, composto di 60 quesiti con 5 risposte di cui solo una corretta. Ogni risposta esatta vale 0,5 punti, le risposte errate o non date valgono 0 punti;

• Seconda prova: consistente in una o più domande a risposte aperte, volte a verificare le competenze dei candidati sulla didattica e la metodologia efficace, sul grado di scuola, per l’inclusione dei soggetti disabili, sull’intelligenza emotiva, sulla creatività e sul pensiero divergente, oltre che sulle competenze organizzative e legislative correlate all’autonomia scolastica;

• Terza prova consistente in un colloquio volto a verificare, oltre alla capacità di argomentazione e all’uso corretto della lingua italiana la conoscenza adeguata degli argomenti previsti per la prova scritta.

Ammessi al percorso TFA

Sono ammessi al percorso per il conseguimento della specializzazione sul sostegno un numero di candidati pari al doppio dei posti autorizzati per ogni ateneo, che conseguono un punteggio minimo di 21/30 per ogni prova.

POSTI prevedibili

In considerazione che nei precorsi precedenti il numero dei posti è andato sempre più ad aumentare e plausibile che per il X ciclo i posti autorizzati potrebbero raggiungere il numero oscillante tra i 30.000 e i 35.000 al fine di venire incontro al numero sempre più crescente di soggetti disabili.