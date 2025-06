TFA X ciclo: requisiti e prove previste

Nella giornata di ieri 26 giugno 2025, è stato emanato il decreto con il quale sono autorizzati, per l’anno accademico 2024/2025, i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola di ogni ordine e grado.

Posti

Riguardo al comunicato n° 110606 del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 14 maggio 2025, con il quale è stato comunicato il fabbisogno di 90.000 posti per il triennio 2024/2027, per l’anno accademico 2024/2025 sono stati resi disponibili complessivamente 35.784 posti distribuiti tra infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Requisiti scuola dell’infanzia e primaria

Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

• Abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

• Diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Requisiti scuola secondaria di primo e secondo grado

Fermo restante che le procedure sono distinte tra il primo e il secondo grado, possono partecipare i docenti in possesso:

• Dell’abilitazione sulla classe di concorso;

• Della laurea magistrale;

• Diploma ITP (Insegnamento Tecnico-Pratico).

Accedono direttamente alle prove

Sono ammessi in soprannumero, direttamente al percorso TFA sostegno i docenti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

• Abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;

• Siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

• Siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Prove d’Accesso al TFA Sostegno

Per accedere al percorso di specializzazione i candidati devono superare le seguenti prove organizzate dai singoli Atenei: un test preliminare, una o più prove scritte o pratiche e una prova orale.

Test preselettivo

Della durata di 2 ore, prevede 60 quesiti a risposta multipla sui seguenti argomenti: Comprensione del testo, Empatia e intelligenza emotiva, Pensiero divergente e capacità creativa, didattica inclusiva e strategie personalizzate riguardo all’ordine e grado di scuola, legislazione scolastica con particolare riferimento all’autonomia scolastica e alla governance degli istituti.

Prova scritta

Accedono alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili che conseguono un punteggio minimo di 21/30. La prova scritta mira a verificare le competenze del candidato in pedagogia, didattica dell’inclusione e strategie educative.

Prova orale

L’esame orale è riservato a chi ha superato le prove precedenti con l’obiettivo di valutare le competenze dei candidati sugli aspetti comunicativi e sulla conoscenza della normativa relativa all’inclusione scolastica.

Percorso TFA

Il corso dovrà essere completato entro il 30 giungo del 2026 e ha la durata di circa 8 mesi. I candidati possono assentarsi fino a una percentuale del 20% per ciascun insegnamento, mentre per le attività di tirocinio e dei laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste.