Chiara Ferragni torna nella sua scuola e scherza con i suoi ex docenti: “Io ero per studiare il minimo possibile”

Chiara Ferragni, la nota influencer e imprenditrice digitale, come ha mostrato nella seconda stagione della sua serie televisiva The Ferragnez, ha parlato della sua esperienza a scuola in occasione della sua visita al liceo che ha frequentato, il Daniele Manin di Cremona, la sua città natale.

Come andava la Ferragni a scuola?

“Tornare al mio vecchio liceo mi ha fatto tanto piacere”, ha detto la Ferragni, commossa, che ha percorso i corridoi dell’istituto fino alla sua classe insieme ad un suo amico storico ed ex compagno di classe. Qui ha raccontato un aneddoto relativo ad un suo tentativo di copiare una versione durante una prova di latino.

Poi la Ferragni è stata accolta da due suoi ex docenti, che hanno ricordato insieme a lei alcuni momenti: “Vedere i miei prof è stato bellissimo. Mi è sembrato come se il tempo si fosse fermato”, ha detto la moglie di Fedez.

“Tu eri bravissima in inglese”, le ha detto uno dei due prof. “Io ero per studiare il minimo possibile”, ha detto l’influencer. I quattro hanno poi sfogliato vecchi compiti in classe. “Già eri ottimista. C’era un tema su Leopardi e ti ho dato anche una sufficienza ma alla fine del pensiero leopardiano non c’era nulla”, ha scherzato uno dei due docenti davanti ad una Chiara Ferragni davvero emozionata.

L’incontro del Prof Anselmi con Chiara Ferragni

Qualche settimana fa ha fatto tanto discutere l’incontro dell’italianista Gian Mario Anselmi proprio con Chiara Ferragni. Il professore emerito dell’Alma Mater in un’intervista al Corriere della Sera ha risposto alle critiche che hanno circondato il suo incontro.

Il docente ha affermato: “Sono io ad essere stupito dello stupore di chi mi ha visto con Chiara Ferragni. Lì avrebbero dovuto esserci altri docenti, non solo io. Non capisco questo snobismo verso la cultura pop. Apprezzo da sempre Chiara e il suo lavoro sui social. Ho vinto il concorso e potevo non andare o lasciare il posto a qualcuno facendo lo snob. Invece siccome sono un ammiratore di Chiara Ferragni, al di là della bellezza ovvio, per come è diventata una grande imprenditrice e per come sa utilizzare genialmente Instagram in Italia, ci sono andato molto volentieri. La seguo con tanto interesse da anni, quindi perché no?”.