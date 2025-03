The Voice Senior, ex collaboratore scolastico sul palco: “Noi coccoliamo i ragazzi”, Gigi D’Alessio: “Grande lavoro”

The Voice Senior, ex collaboratore scolastico sul palco: “Noi coccoliamo i ragazzi”,...

Ieri, 14 marzo, su Rai1, è andata in onda una puntata del talent show The Voice Senior, dedicato alle persone avanti con l’età che vogliono rimettersi in gioco dimostrando al pubblico di avere un talento nella musica. Tra coloro che hanno partecipato, in Blind Audition, c’è stato un ex collaboratore scolastico.

Il saluto ai collaboratori scolastici

L’uomo ha detto, ai giudici Arisa, Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Berté di aver fatto, tra i tanti lavori, il collaboratore scolastico. Da qui le parole di D’Alessio: “Secondo me il bidello è un grande lavoro, vorrei approfittare per salutare tutti i bidelli, che sono quelli che devono mantenere l’ordine”.

“Nelle scuole sono importantissimi”, ha fatto eco la Berté. Il partecipante all’audizione ha poi aggiunto: “I bidelli sono quelli che fanno amicizia con i ragazzi, li coccolano, li coprono su certe marachelle”. L’ex collaboratore scolastico, che ha ottenuto il favore dei giudici, ha scelto di continuare il proprio percorso all’interno del programma con Berté.

La scuola in tv

Non è la prima volta che le scuole e i docenti ricevono saluti da personaggi televisivi.

Il conduttore del celebre programma di Rai1 Affari Tuoi, Stefano De Martino, lo scorso dicembre ha inviato un affettuoso saluto ai bambini di una scuola del suo paese, Torre Annunziata, direttamente dagli studi della trasmissione televisiva. La dirigente scolastica, soddisfatta, ha pubblicato il video sui social.

“Cari bimbi, siete stati bravissimi, soprattutto quelli della 4C e della 4D. Continuate a studiare così, io vi mando un bacio e un saluto alla vostra preside. Vi vengo a trovare presto. Un bacio a tutti e fate i bravi, mi raccomando”, queste le parole del presentatore.