Titoli esteri sostegno e Gps, rischio caos con l’arrivo di 11 mila precari? – DIRETTA ore 14,45

Come abbiamo scritto, si è svolto nella serata del 28 marzo al Ministero dell’Istruzione l’incontro sulla bozza di ordinanza che modifica l’O.M. 112 del 2022 relativa alla costituzione delle GPS, per il biennio 2022/24, ordinanza che dovrebbe chiarire le questioni riguardanti i titoli di specializzazione e abilitazione conseguiti all’estero.

Sulla vicenda si sono espressi i sindacati (Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Anief), ognuno con la propria posizione. Sul tema dei titoli conseguiti all’estero e il loro riconoscimento in Italia, in seguito alle ultime novità scaturite, discuteremo nel nuovo appuntamento della Tecnica risponde live, in onda dalle 14:45 sui canali social della Tecnica della Scuola (Facebook e YouTube).

Ospiti della diretta Roberta Vannini, segretaria generale Uil Scuola Rua Campania e l’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico.

Qual è il meccanismo dell’art. 7 dell’O.M. 112 che il Ministero vuole modificare? Cosa rivendicano i docenti che hanno conseguito il titolo all’estero? Quali problemi si evidenziano? Come vengono modificate le Gps? I docenti presenti nelle graduatorie (con titoli presi in Italia) verranno tutelati?

Tutte domande a cui proveremo a rispondere durante la diretta.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE