Toccafondi (Iv): “Mai tanti fondi per la scuola col governo Draghi. Chi l’ha affossato capirà tardi l’errore”

Toccafondi (Iv): “Mai tanti fondi per la scuola col governo Draghi. Chi...

“Mai nessuno nella storia d’Italia aveva destinato così tante risorse alla scuola. Dal Pnrr sono in arrivo tre miliardi per le scuole dell’infanzia e gli asili nido e oltre 108 milioni integrati dal ministero dell’Istruzione: per la Toscana i fondi ammontano a 110 milioni. Da destra e da sinistra lo hanno affossato, quando capiranno l’errore sarà troppo tardi”. Lo afferma Gabriele Toccafondi, deputato di Italia Viva che prosegue:

“Ingenti risorse vanno finalmente a beneficio delle nostre scuole. Questo era ed è l’agenda Draghi, che i sovranisti di destra e i populisti di sinistra hanno cercato di cancellare”