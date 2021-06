Torino, madre e figlio pronti all’esame di Stato nella stessa scuola

Lei Grazia V. ha 48 anni e si appresta a sostenere l’Esame di Stato al termine del corso serale in Amministrazione Finanza e Marketing, lui, Francesco T., 19 anni, è suo figlio, e anche lui sta per compiere l’ultimo atto prima di raggiungere il traguardo di avere il sospirato diploma. Grazia e Francesco frequentano la stessa scuola, un istituto tecnico commerciale di Torino, uno dei più antichi della città, che ha un corso diurno e uno serale, e corrono il piacevole e insolito rischio di avere la prova orale d’esame, in commissioni diverse ovviamente, magari proprio lo stesso giorno. Si vedrà, dicono, da un lato non ci dispiacerebbe, ci faremmo da testimoni l’un l’altro!

Non sono rari i casi di genitori e figli che si cimentano con l’esame di maturità nello stesso anno, ma quella di Grazie e suo figlio Francesco è una storia un po’ speciale.

Il diploma: sogno nel cassetto

Lei lascia gli studi a 16 anni per lavorare nell’impresa di famiglia, con i propri genitori, che per 30 anni hanno gestito diverse panetterie nel capoluogo piemontese. L’idea del diploma però è sempre rimasta nel cuore e nella mente di Grazia e finalmente in famiglia la spingono a fare il grande passo. L’abbiamo accompagnata noi nella scuola dove ora sta completando gli studi, dicono in corso Lorenzo studente di Scienze Politiche, e Francesco il futuro diplomato, e abbiamo sempre creduto in lei, sapevamo che ce l’avrebbe fatta.

Lavoro, famiglia e studio per la maturanda Grazia per gli scorsi tre anni, durante i quali ha frequentato con impegno e assiduità il corso serale, e ora, alla vigilia della prova d’Esame, che quest’anno come per lo scorso sarà solo un colloquio orale, è il momento di raccogliere le energie e fare lo sprint finale.

Alla domanda se studiano insieme, mamma e figlio hanno risposto in corso di sì. Almeno due ore al giorno ripassiamo insieme, dicono, anche se non manca lo studio individuale. Grazia si diplomerà in Amministrazione Finanza e Marketing, e Francesco ha terminato il corso in Sistemi Informativi Aziendali.

Dopo il diploma

Programmi per il futuro post diploma? Sia Francesco che Grazia intendono frequentare l’università: lei Lettere, lui forse Chimica.

Siamo molto orgogliosi di nostra madre, dicono i figli di Grazia, e dal canto suo il marito, testimone di questa forte volontà di dare allo studio un posto privilegiato nella vita di sua moglie e dei suoi figli, non può che sostenerli e ovviamente esserne orgoglioso.