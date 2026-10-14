Tra gli studenti torna l’interesse per l’Università, spopolano le telematiche: oltre 2 milioni di iscritti, ma dopo 6 anni la metà non sono ancora laureati

La forte riduzione del tasso demografico non sembra toccare gli atenei. Anzi, dopo la crisi esponenziale degli ultimi decenni, con il calo di interesse costante da parte dei neo diplomati verso gli studi accademici, complice anche il caro-tasse, gli ultimi dati ufficiali ci dicono che la tendenza ha cambiato verso: scorrendo la Relazione annuale sui servizi pubblici 2026 del Cnel, presentata mercoledì 14 ottobre a Roma, si evince che nell’anno accademico 2024/25 le Università italiane hanno raggiunto il massimo storico di 2,05 milioni di iscritti: si tratta del 16,9% in più rispetto al 2018/1, con il passaggio dalla scuola superiore all’Università contrassegnato da un confortante +64,8%, il valore più alto mai registrato. Praticamente, su tre ragazzi che si diplomano due decidono di iscriversi ad un corso universitario.

La vera novità, però, è che le “matricole” universitarie hanno portato iscrizioni “particolari”, perché, sottolinea l’Ansa, “a trainare la crescita sono gli atenei telematici, che quasi triplicano gli iscritti (+158,6%, contro il +5,7% delle statali) e salgono dal 6,8% al 15% del totale, ma con un abbandono tra primo e secondo anno del 18,8%, contro il 13,3% delle Università statali.

Rimangono in vita, però, nel frattempo, i canonici ritardi rispetto agli altri Paesi: ad esempio, i laureati tra i 25 e i 34 anni si fermano al 31,6%, contro il 48,4% della media Ocse.

Non solo: a sei anni dall’iscrizione si laurea il 56% degli studenti, contro il 70% della media Ocse.

Sempre dalla Relazione annuale sui servizi pubblici 2026 del Cnel emerge poi che i professori universitari italiani risultano i più anziani d’Europa.

Lo studio ha riguardato anche la Scuola e ci sono dati confortanti: quello più importante riguarda l’abbandono precoce, che passa dal 14,7% del 2015 all’8,3%.

Sull’uso dell’intelligenza artificiale, la Relazione annuale dice che l’89% dei ragazzi tra 9 e 16 anni l’IA generativa, terzo valore in Europa contro una media Ue del 72%. Di contro, tra gli insegnanti la utilizza solo il 25%, contro il 36% della media Ocse.