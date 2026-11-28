“Probabilmente chi scrive o posta, non sa che le indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica (i contenuti) sono adottate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Istruzione, previa intesa con la Cei, che ne garantisce la conformità con la dottrina della Chiesa cattolica”. Lo sottolinea il portavoce della Cei, Vincenzo Corrado, smentendo ricostruzioni formulate in questi giorni tra giornali e social media, secondo le quali i vescovi italiani promuoverebbero l’insegnamento dell’Islam nelle classi.

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Il riferimento è al D.P.R. n.175 del 20 agosto 2012 – pubblicato in G.U. n.242 del 16 ottobre 2012 – che ha prodotto l’Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche: il testo approvato prevede, tra le altre cose, che “le indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica” siano “adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest’ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa.

È lo stesso testo – il DPR 175/2012 – che stabilisce che “gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento”.

In realtà, aggiunge il portavoce della Cei, l’accordo Ministero-Chiesa comprende “lo studio dei contenuti principali del Credo cattolico, la lettura diretta del testo biblico e del magistero ecclesiale, l’approfondimento del linguaggio religioso e dei valori evangelici. In coerenza con le finalità della scuola, che è uno degli elementi cardine dell’Intesa su cui si appoggia l’Irc, l’approccio non è di tipo catechistico ma di tipo culturale ed etico”.

Inoltre, ha continuato il rappresentante dei vescovi, “fra le diverse abilità che si intende promuovere vi è quella che lo studente sappia confrontarsi con gli orientamenti e le risposte cristiane ai più profondi interrogativi della condizione umana, nel rispetto della libertà di coscienza e nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo. Per questo, l’insegnamento della religione cattolica offre inedite opportunità di educazione al dialogo e alla convivenza pacifica, che può avvenire solo nella verità e nel rispetto della persona. Le schede per gli editori vanno proprio in questo senso. Altro che rinuncia!”, ha concluso Vincenzo Corrado.