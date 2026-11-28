La collana “Piccole Fiabe per cittadine/i di domani”diretta da Simona Barberio, si arricchisce dell’incontro con un nuovo personaggio storico della scuola italiana: Gesualdo Nosengo, il primo insegnante laico di religione nelle aule scolastiche.

Ogni fiaba civica realizza un ponte tra chi ha contribuito a costruire un mondo migliore e chi, domani, avrà il compito di continuare a costruirlo.

Già nel titolo della fiaba: “Gesualdo Nosengo. Il bambino che sognava una scuola per tutti” è sintetizzato il messaggio che giungerà al lettore, grande o piccolo che sia.

Tramandare alle nuove generazioni la straordinaria eredità morale, umana e pedagogica di un uomo che ha dedicato la propria esistenza alla scuola, alla dignità della persona e alla formazione di cittadini liberi, consapevoli e responsabili è un dovere che da docente educatrice, Simona Barberio offre agli studenti, attraverso una narrazione accompagnata da delicate illustrazioni. Le immagini catturano l’attenzione e l’essenzialiatà dei messaggi rimane maggiormente impressa nella memoria.

Il racconto, arricchito dalle testimonianze del prof. Luciano Corradini, che è stato Sottosegretario all’Istruzione e Presidente Nazionale dell’UCIIM, associazione fondata da Nosengo nel 1944, ripercorre alcuni episodi significativi della vita del Maestro-Educatore, i suoi sogni, le sue intuizioni pedagogiche, il suo impegno per il rinnovamento della scuola italiana e il contributo fondamentale offerto all’evoluzione della scuola media “unica, obbligatoria e gratuita”, in risposta alla piaga dell’analfabetismo del dopoguerra. Avendo egli curato la raccolta dei diari di Nosengo ha donato a quest’opera il valore inestimabile dei propri ricordi e della propria esperienza, presentando il volto più umano e autentico del grande pedagogista.

Il nipote Serafino Nosengo ha generosamente condiviso testimonianze familiari e preziosi materiali d’archivio, mettendo in luce la dimensione più intima della sua storia. Francesco Capodanno che ha collaborato con Nosengo nell’UCIIM e che nel convegno del 1957, celebrato al Castello Ursino di Catania, ha avuto origine l’Educazione Civica come disciplina per tutte le scuole d’Italia.

Al centro della fiaba vi è la profonda convinzione che la “scuola di tutti e per ciascuno” debba essere un luogo di crescita, di libertà e di opportunità per ogni studente nella realizzazione dell’originale progetto di vita, unico e irripetibile.

La regola del “saper guardare tutti e saper osservare ciascuno” ha guidato la formazione dei docenti educatori che si prendono cura degli alunni affidati e si impegnano a non perdere nessuno lungo il percorso.

La pubblicazione assume un significato ancora più profondo perché nasce proprio nel 2026, anno in cui ricorre il centoventesimo anniversario della nascita di Gesualdo Nosengo, (San Damiano d’Asti, 20 luglio 1906) una ricorrenza che viene celebrata utilizzando un linguaggio nuovo, delicato e accessibile anche ai bambini: quello della fiaba civica.

Un genere letterario che, attraverso le immagini, imprime nella memoria dei ragazzi di oggi, nativi digitali, un messaggio valoriale e trasforma la storia in emozione, la testimonianza in consapevolezza e i grandi valori del passato in piccoli semi di cittadinanza.

L’espressione: “Ho incontrato un uomo, cresce la mia umanità” trova applicazione nel saper raccontare Gesualdo Nosengo ai bambini, offrendo loro la possibilità di incontrare, attraverso parole semplici e immagini delicate, un uomo che nel 1943, alla redazione del Codice di Camaldoli i cui principi e valori sono stati inseriti nella Costtituzione italiana e ha creduto nella forza trasformativa dell’educazione che un tempo qualificava tutte le discipline, mentre oggi è riproposta soltanto nell’Educazione civica.

La scuola, che ha il compito di formare la persona e il cittadino, non è soltanto il luogo in cui si apprendono conoscenze, ma soprattutto quello in cui si impara a diventare donne, uomini, portatori di diritti e di doveri, a stare in relazione con gli altri, a esercitare la libertà e ad assumersi le proprie responsabilità.

Il volume sarà presentato il 16 dicembre presso l’Istituto comprensivo “Nosengo- Rodari” di Gravina di Catania nel corso del convegno promosso dall’UCIIM di Catania per celebrare i 120 anni del Maestro educatore.

Mantenere viva una grande eredità pedagogica, ricordare che educare significa, prima di ogni altra cosa, avere fiducia nell’essere umano e nella sua capacità di costruire un futuro migliore, è compito della scuola e di quanti in essa operano con dedizione e professionalità.

L’intitolazione dell’auditorium dell’Istituto alla professoressa Cesarina Checcacci, segretaria di Nosengo e presidente UCIIM dal 1974 al 1997 segna una linea di continuità nel ricordo di quanti hanno operato da attivi artigiani alla costruzione di una scuola di qualità.