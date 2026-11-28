Dopo un’evacuazione a seguito di una minaccia, in aula restano tante domande, battute nervose, silenzi. Le ondate di e-mail minatorie di novembre obbligano la scuola a chiedersi come uscirne senza alimentare l’ansia né a far finta di niente.

Lo scorso 11 novembre un messaggio firmato dal sedicente “Mikhail Andropov” ha raggiunto oltre 6.000 scuole generando un’ondata di circa 2.455 evacuazioni. Il giorno dopo, è arrivata una seconda missiva minatoria, poi una terza il 16 novembre, con minacce anche di cibo avvelenato in mensa. Fortunatamente, nessun ordigno è stato trovato negli edifici scolastici, sotto attacco del cyberterrorismo. Il 13 novembre una direttiva del Viminale, trasmessa alle scuole con la nota MIM n. 9220, ha definito un nuovo protocollo da attuarsi davanti a minacce manifestamente seriali (testi identici, stessa provenienza, invio indiscriminato) e senza rischi verificabili, il servizio non si interrompe. Il 19 novembre, in Aula, le evacuazioni risultavano scese a una.

Chi decide che cosa

Gli studenti e le loro famiglie, chiaramente vogliono sapere chi valuta, e come, l’attendibilità della minaccia: in condizioni in cui è necessario intervenire tempestivamente per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza, è il questore che dispone le verifiche e, se necessario, propone lo sgombero al prefetto, che decide. Il dirigente scolastico, datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, segnala gli elementi utili, attiva il piano di emergenza, comunicando con autorità e famiglie e stabilendo i tempi della ripresa.

Come deve comportarsi un docente?

E il docente che ruolo ha in questi frangenti? Come lavoratore (d.lgs. 81/2008 art. 20) osserva le disposizioni e segnala i pericoli; come educatore conserva l’obbligo di vigilanza, ossia la meglio nota norma del culpa in vigilando (come previsto dall’art. 2048 c.c.), che nell’emergenza si fa più stringente.

Pertanto, il docente ha il compito di guidare la classe lungo il percorso di evacuazione previsto, porta l’elenco degli alunni, assicurandosi di non lasciare nessuno indietro, fa l’appello al punto di raccolta, compila il modulo e segnala subito gli assenti. Il docente non valuta la minaccia, ma mantiene self control e svolge i suoi compiti con fermezza e lucidità per garantire la serenità dei discenti, ma non improvvisando evacuazioni “per sicurezza”; al contrario, chi è in orario di servizio in quella classe, nel momento in cui scatta l’allarme di evacuazione, attua le procedure previste dal protocollo scolastico solo quando l’ordine arriva; se non arriva si resta in aula. Le prove periodiche di evacuazione servono a rendere automatici i gesti quando la testa è agitata dal pensiero dell’emergenza.

Parlarne: né allarme né rimozione

Il primo errore in cui, tendenzialmente, si incorre, il giorno dopo, è il silenzio riguardo a quanto accaduto. I ragazzi già sanno ogni dettaglio dell’accaduto, dopo averlo appreso dalle chat, spesso in versione distorta e, se la scuola tace, lascia parlare gli altri. Il secondo è esattamente l’opposto, cioè trasformare la lezione in un’assemblea sulla paura rilanciando i dettagli macabri del messaggio.

Meglio ricorrere a frasi semplici come: capisco che vi abbia spaventato; sappiamo ciò che la scuola e le autorità hanno comunicato; il resto non lo so e non faccio ipotesi; le procedure hanno funzionato: ne parliamo qualche minuto, poi riprendiamo.

Ci sono anche frasi di circostanza da evitare, come ad esempio: non succederà niente, garantito, una promessa che nessuno può fare; È solo una mail, che liquida chi ha avuto paura; Chi ha paura esagera; e soprattutto i sospetti (secondo me è stato qualcuno della scuola), insieme all’inoltro di screenshot e voci.

Piuttosto, con gli adolescenti, sarebbe utile analizzare con cautela la struttura di quei messaggi per riconoscere i meccanismi del falso, avviando una vera e propria lezione di educazione civica e digitale concreta, inducendo i discenti a riflettere su come chi li invia cerchi paralisi e spettacolo, e capirlo toglie potere alla minaccia. Diversamente, con alunni più piccoli conta il tono con il quale dire poche parole per poi tornare alla routine.

Paura normale, segnali da non trascurare

Le indicazioni internazionali sul supporto psicosociale nelle emergenze (OMS, IASC) confermano come paura, irritabilità e sonno disturbato siano reazioni frequenti e di solito passeggere, e un’evacuazione precauzionale non è di per sé traumatica. A preoccupare di più, segnalandoli tempestivamente sia al dirigente, sia allo sportello psicologico e alla famiglia, dovrebbero essere i sintomi intensi e persistenti da oltre un mese, ovvero il rifiuto della scuola e l’isolamento.

Ritrovare la normalità

Dopo un allarme, non c’è nessuna norma nazionale che regola la ripresa, ma è il dirigente a decidere come procedere. Dal punto di vista della pedagogia, è sempre meglio tornare al più presto all’orario consueto, concedendo un breve spazio di ascolto all’inizio della prima ora e poi chiuderlo con chiarezza, riprogrammando le verifiche saltate senza arrecare ulteriore stress agli studenti. Il rientro alla quotidianità viene garantito anche dalla coerenza del consiglio di classe, così come dalle informazioni alle famiglie attraverso circolari del dirigente su canali ufficiali, e non da messaggi via chat di classe o attraverso quella dei genitori.

Di certo, una scuola non può impedire che una mail arrivi, ma prendendo atto di quanto accaduto, può insegnare a sfruttare l’occasione per imparare a discernere un procurato allarme da una minaccia reale, a rispettare le regole di evacuazione, tornando insieme al lavoro di ogni giorno.