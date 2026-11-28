“Abbiamo presentato e proposto nel programma dell’opposizione di riformare le norme per mettere un tetto massimo non agli stranieri, ma agli alunni per classe. Stop alle classi pollaio, questo deve essere lo slogan di chi vuole cambiare questa scuola: massimo 20 alunni in tutte le classi, massimo 18 se c’è un alunno con disabilità; massimo 10-15 alunni in presenza di più di un alunno con disabilità”: l’ha detto alla ‘Tecnica della Scuola’ Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana ed è uno dei due leader (insieme ad Angelo Bonelli) di Alleanza Verdi e Sinistra.

Video in arrivo Questo contenuto è in fase di elaborazione o momentaneamente non disponibile.

Torna a trovarci presto!

Fratoianni ha quindi fatto intender che il cosiddetto “campo largo”, che nel 2027 in occasione delle elezioni politiche andrà a contrastare la coalizione di centro destra, che ora governa il Paese con premier Giorgia Meloni, intende portare avanti la proposta di legge popolare attraverso la quale Alleanza Verdi e Sinistra intende ridurre fortemente il numero di allievi per classe. L’iniziativa “Non più di 20 per classe, facciamo spazio ad un’istruzione di qualità”, presentata lo scorso mese di marzo a Montecitorio aveva raccolto in pochi mesi oltre 60mila adesioni sulla piattaforma online https://verdisinistra.it/non-piu-di-20-per-classe/.

“Abbiamo incontrato un grande consenso, trasversale”, aveva detto durante la presentazione Elisabetta Piccolotti, sempre di Avs.

Ma ai nostri microfoni, Fratoianni ha parlato dell’intero progetto che il centro sinistra intende portare avanti per rilanciare l’Istruzione, l’Università e la Ricerca.

Sicuramente, ha detto, stop alle classi polliaio, “ma non è solo questo quello che dobbiamo fare: dobbiamo anche investire risorse nel ciclo della conoscenza, dalla Scuola all’Università alla Ricerca. Affrontare il tema del precariato, aumentare gli stipendi dei docentie ridare alla scuola e agli studi della formazione il posto che meritano in questo Paese. Un posto centrale perché – ha concluso – sono il presente ma anche il futuro del Paese”.