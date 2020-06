Trasferimenti docenti 2020, tutti i movimenti in anteprima con i nomi degli interessati

Trasferimenti docenti 2020, tutti i movimenti in anteprima con i nomi degli...

In attesa dei dati ufficiali forniti dal ministero dell’Istruzione, tramite il sistema telematico Sidi, la Gilda Venezia fornisce in anteprima gli esiti trasferimenti, passaggi di ruolo e di cattedra, nonché i “movimenti” d’ufficio, relativi ai docenti accordati per tutti gli ordini scolastici (dalla scuola dell’Infanzia alle superiori) con effetto 1° settembre 2020.

Ve li proponiamo, qui di seguito:

Infanzia: tutti i trasferimenti sul territorio nazionale

Primaria: tutti i trasferimenti sul territorio nazionale.

Secondaria di I grado: tutti i trasferimenti sul territorio nazionale

Secondaria di II grado: tutti i trasferimenti sul territorio nazionale

Nel corso della giornata, appena sarà disponibile l’accesso al sistema del Sidi, ogni docente che ha prodotto domanda di trasferimento per il prossimo anno scolastico avrà la possibilità di entrare nella piattaforma telematica utilizzando le sue credenziali: si collegherà al sito internet Istanze On Line, poi dovrà “cliccare” su su “Altri servizi”; successivamente sul link “Mobilità in Organico di diritto – Personale Docente” ed infine verificare il risultato finale della domanda prodotta.

Gli esiti dei trasferimenti verranno infine comunicati dal ministero dell’Istruzione, nel corso della giornata, anche via e-mail: la comunicazione verrà inviata all’indirizzo idi posta elettronica istituzionale di ogni docente.

