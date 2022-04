Trasporti scuola, fino al 30 aprile obbligo di mascherina Ffp2 e green pass base, stop al rafforzato

Il cosiddetto decreto Covid al comma 5 dell’articolo 6 elimina l’obbligo di esibizione del super green pass (certificazione da guarigione o vaccino) sui mezzi di trasporto, consentendo il solo green pass base fino al 30 aprile 2022.

Tra questi mezzi di trasporto il dossier che accompagna la discussione del decreto in Parlamento, in vista della conversione in legge, include anche il trasporto scolastico.

Quanto alle mascherine, l’articolo 5 estende al 30 aprile 2022 l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sugli stessi mezzi di trasporto.

Quali mezzi di trasporto?