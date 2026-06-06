Diretta video

Maturità 2026, tra novità e compensi fermi da quasi 20 anni

guarda
BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
06.06.2026

Il bravo docente porta la passione in cattedra, ascolta gli alunni, supera le convenzioni, usa i social come ‘esca’: i consigli di Marco Castellazzi – VIDEO

Alessandro Giuliani
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
L’intervista

La Tecnica della Scuola’ ha incontrato Marco Castellazzi, esperto di comunicazione e autore tv: “Imparare giocando è fondamentale – ha detto Castellazzi a margine di un evento organizzato dal Cnr sull’importanza del gioco per l’apprendimento – perché vuol dire divertirsi, mette un semino nella testa degli studenti, i quali capiranno che apprendere è una cosa divertente, una cosa bella”.

L’intervista

Quali consigli possiamo dare agli insegnanti che vogliono attirare l’attenzione dei discenti?

È fondamentale la passione, perché ti fa incuriosire, ti fa venir voglia di capire, ti fa vedere il mondo in un modo diverso, anche per capire quali sono le tue passioni”.

Come si deve comportare il docente di fronte alla classe?

“Ciò che mi sentirei di suggerire è provare ad andare al di là di quelle che sono le convenzioni, provare a mettersi in gioco, per mettere al centro lo studente ed avere anche un atteggiamento di ascolto nei suoi confronti”. 

Cosa si sente di dire all’educatore nell’era del social media?

“I social sono una grandissima opportunità, ma possono essere molto pericolosi. La cosa migliore è stabilire un rapporto di fiducia. Andare insieme sui social, non lasciare mai i ragazzi abbandonati al mondo dei social. L’insegnante può sfruttare il social per catturare l’attenzione degli studenti: è chiaro su TikTok non puoi fare una lezione intera, ma puoi mettere qualche cosa, un’esca che ti consenta di catturare l’attenzione, e poi magari portarli in aula, su un’altra piattaforma, YouTube per esempio, dove hai la possibilità di fare una lezione più estesa”.

DocentiInsegnamento

Quale procedura può seguire un docente nel vincolo triennale e senza deroga per avvicinarsi alla famiglia?

Valditara: docenti delegittimati dai ‘cattivi maestri’, perché si regala lo smartphone a un bimbo di 6 anni? Ciò che s’impara a scuola non si può disimparare a casa

Il docente che usa i giochi a lezione s’assicura l’attenzione degli studenti, anche i più difficili. Torreggiani (Cnr): effetto potentissimo – VIDEO

Formazione personale docente ed educativo, adesioni fino alle ore 15 del 15 maggio 2026 all’avviso PN 2021/2027

I docenti sono obbligati a rafforzare le loro competenze digitali, così potranno non farsi sopraffare dall’intelligenza artificiale: lo dice il Consiglio Ue

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Fasce di complessità 2026/27: scadenze impossibili per i dirigenti, ANP chiede proroga al MIM

Redazione

Insegnante di sostegno usa le ferie e vola a Rimini dalla Sicilia per stare accanto al suo alunno operato

Redazione

Il bravo docente porta la passione in cattedra, ascolta gli alunni, supera le convenzioni, usa i social come ‘esca’: i consigli di Marco Castellazzi – VIDEO

Alessandro Giuliani

Carta del docente 2026, per l’acquisto di software e hardware c’è tempo fino al 31 agosto. Poi scatta il blocco quadriennale

Lucio Ficara
vai alla ricerca avanzata