A inizio ottobre scorso una doppia tromba marina si è abbattuta nella zona del porto di Marsala, nel trapanese, per poi spostarsi verso l’entroterra e lasciare sul suo passaggio feriti e danni ad edifici, automobili e coltivazioni.

Il maltempo ha devastato una scuola. Al momento del passaggio della tromba marina nella scuola c’erano 273 bambini. Oggi, 26 novembre, Il Ministro Valditara ha firmato il decreto che stanzia 3,5 milioni di euro in favore del Comune di Marsala per gli interventi urgenti di ripristino dell’edificio scolastico e della palestra “Terrenove” dell’Istituto Comprensivo “De Gasperi – De Vita”, gravemente danneggiati dalla tromba marina dello scorso 9 ottobre.

Valditara ha ricevuto oggi al Ministero una delegazione dei docenti dell’istituto, a cui ha conferito un attestato di merito per il coraggio, la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati nel mettere in sicurezza gli alunni durante l’emergenza.

“Con un coraggio esemplare, dedizione e forza d’animo avete protetto la vita dei vostri alunni in una situazione di grave pericolo. Avete dimostrato quanto grande sia il valore umano e civile della missione di un insegnante. Firmo questo attestato di merito con profondo orgoglio e con la gratitudine di chi ha l’onore di rappresentare la scuola italiana. Un sentito ringraziamento va anche al dirigente scolastico, a tutto il personale dell’istituto e all’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, per l’assidua presenza e la costante attenzione con cui ha seguito questa vicenda sin dalle prime ore dell’emergenza. Ora restituiamo a questi ragazzi e alla comunità di Marsala la loro scuola”, ha dichiarato il Ministro Valditara.

Le parole del dirigente scolastico

“Per fortuna, grazie all’intervento del personale e anche il mio, abbiamo cercato una zona più sicura all’interno dell’istituto perché non si poteva uscire. Non abbiamo per fortuna danni al personale e soprattutto ai bambini. Qualche escoriazione e basta. I soccorsi sono stati tempestivi nonostante ci fossero interruzioni per strada, auto che sono volate. Insomma, è andata bene. Il Signore ci ha aiutato”, queste le parole del dirigente scolastico dell’istituto colpito dal fenomeno, affidate all’Ansa.

Cosa è successo

Come riporta Il Corriere della Sera i vortici, sviluppatisi in mare, hanno raggiunto la terra ferma investendo anche una scuola. A Petrosino, un’automobile è stata colpita dal tornado e sbalzata in un burrone. Le due persone a bordo sono state trasportate in ospedale.

Le immagini hanno mostrato aule completamente devastate, con i banchi e armadi a terra, pannelli del tetto divelti e detriti di ogni tipo nel pavimento, che ostruiscono praticamente il passaggio.