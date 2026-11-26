Una docente di un Liceo Scientifico ci chiede:”La nostra responsabile del plesso liceale XXX dove ci sono 35 classi, si comporta come se la scuola fosse casa sua. Spesso porta la figlia dell’età di 8 anni a scuola mentre lei svolge il suo servizio e le fa utilizzare il computer della vicepresidenza e utilizza la stanza come fosse la sua cameretta privata. Ma è legittimo tutto questo?“. Il problema non è tanto una situazione emergenziale che potrebbe capitare a tutti e quindi sarebbe scusabile la presenza di un estraneo all’interno della scuola. La questione diventa grave ed intollerabile, dal punto di vista della sicurezza e della copertura assicurativa, se capita più volte o addirittura con frequenza.

Concessione eccezionale e motivata

Possiamo affermare che un docente non può portare con sé in classe durante l’orario di servizio il proprio figlio, o altri familiari, non iscritti a quella scuola, salvo una formale ed eccezionale autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. Fare accedere persone estranee a scuola può comportare delle problematiche di carattere normativo e di regolamento di Istituto.

Problema assicurativo

È utile specificare che in una qualsiasi scuola, in caso di incidente o emergenza, in caso di evacuazione, la presenza di persone estranee non censite dalla stessa scuola, crea un grave ed evidente problema di gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Inoltre, l’assicurazione scolastica non copre gli infortuni occorsi a soggetti che si trovano all’interno dell’Istitutzione scoalstica e non sono stati autorizzati in forma scritta dal dirigente scolastico.

Ecco il motivo per cui in moltissimi regolamenti di Istituto troviamo scritto che nei locali scolastici è severamente vietato l’ingresso e la sosta a persone estranee all’istituto inclusi i figli dei docenti, anche se collaboratori del dirigente scolastico, senza che ci sia appunto una esplicita autorizzazione scritta della dirigenza.

Nel caso di specie la bambina di 8 anni non iscritta in quel Liceo e figlia della responsabile dle plesso non è coperta dall’assicurazione scolastica degli alunni, quindi in caso di infortunio all’interno dell’edificio, della stanza di vicepresidenza o ancora di una classe o anche dei servizi igienici del Liceo, il dirigente scolastico e il docente incorrerebbero in gravi responsabilità civili e amministrative.

Eccezioni previste dai regolamenti

L’accesso ai familiari dei docenti è generalmente consentito solo durante eventi pubblici, come gli Open Day, le recite teatrali, le attività di conferenze o più semplicemente per accompagnare un figlio che frequenta quello stesso istituto, limitatamente agli orari e agli spazi consentiti ai genitori degli alunni, come per esempio i colloqui scuola-famiglia.