“Quando parlo con i miei amici e pensiamo una soluzione, anche in generale, arriviamo a una soluzione ‘parte tutto dalle scuole, parte tutto dall’educazione’. E sono sicuro che è a scuola che nascono le idee, perché è così che è successo anche con me”. Lo ha detto il rapper Ghali, citato dall’Adnkronos, agli studenti del Liceo Tasso di Roma e del Liceo Brunelleschi di Afragola, in provincia di Napoli. Un incontro che segue di poche settimane quello con gli alunni del liceo Manzoni di Milano, e che rientra in un programma di inziative che l’artista sta portando avanti con i giovanissimi.

“Due appuntamenti all’insegna del dialogo e della condivisione”, scrive ancora l’agenzia, “durante i quali l’artista ha ripercorso i dieci anni della propria carriera, dagli esordi ai traguardi raggiunti, raccontando anche la nascita e lo sviluppo di STO RECORDS, il progetto discografico e creativo fondato da Ghali, che quest’anno celebra il suo decennale“. “Di questi tempi sicuramente un artista non si può tirare indietro”, h aggiunto Ghali, “non sono d’accordo quando si dice che l’artista deve solo fare il suo, non schierarsi, soprattutto su certi temi, non è una questione politica, ma umana prima di tutto”.

“Partecipare al dibattito, ascoltare e se si ha qualcosa di intelligente da dire, parlare, sennò stare zitti”, ha affermato l’artista”, ha proseguito l’artista. “A Napoli”, riporta ancora Adnkronos, “il confronto si è allargato anche al valore della musica nella vita delle persone, al tema dell’inclusione e al rapporto di Ghali con la moda, oltre che al racconto di “Niente Panico” e del suo legame con paure e insicurezze personali. Nel corso dell’incontro ad Afragola, Ghali ha inoltre ricordato il legame speciale con Napoli e l’accoglienza calorosa ricevuta negli anni dal pubblico partenopeo”.



