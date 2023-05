Trovata ragazza morta dopo scuola, a scoprire il corpo è stata la madre

Un epilogo tragico che non avremmo mai voluto raccontare. La vicenda è accaduta a San Antonio, negli Usa, come riporta The Kansas City Star, ripresa dai colleghi di Leggo.

Una studentessa di 16 anni non è tornata a casa dopo la scuola. La madre, non vedendola più, ha ritracciato la sua posizione tramite l’app dello smartphone. Seguendo la posizione, la donna ho trovato il corpo della figlia sugli scogli.

La polizia, con l’aiuto dei vigili del fuoco e del personale medico hanno provato a rianimare la giovane, ma senza riuscirci. La polizia, che ora sta cercando di capire il motivo per cui la ragazza fosse vicino allo stadio, ha detto che sembrava essere precipitata dal dirupo e successivamente morta a causa delle ferite riportate. Adesso è stata aperta un’indagine e si cercherà di fare chiarezza su quanto accaduto.