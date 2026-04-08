Tutela dei minori sull’uso dei social, Valditara: “Dati incoraggianti sul divieto di cellulari a scuola”

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Si è svolta oggi, mercoledì 8 aprile, un question time alla Camera con la partecipazione di alcuni ministri. In particolare, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha risposto a interrogazioni sulle iniziative al fine di scongiurare forme di propaganda di ideologia politica o religiosa presso istituti scolastici (Sasso – Misto); sulle ulteriori iniziative al fine di concorrere all’educazione delle nuove generazioni e tutelare i minori dagli effetti pervasivi delle piattaforme digitali (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP); sulle misure volte al rafforzamento economico e professionale del personale della scuola (Miele – Lega).

Gli interventi

Iniziative al fine di concorrere all’educazione delle nuove generazioni e tutelare i minori dagli effetti pervasivi delle piattaforme digitali (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP)

Ecco la risposta di Valditara: “Consapevole delle evidenze scientifiche riguardo all’uso degli smartphone ho voluto introdurre il divieto di uso di cellulare. Il monitoraggio del Mim ha risultati incoraggianti. Le scuole stanno rafforzando le regole per promuovere l’uso corretto delle tecnologie. Oltre due scuole su tre hanno attivato moduli di educazione civica su questi temi. Queste azioni sono state sostenute da importanti investimenti”.

“A breve con Indire partiranno corsi per i docenti che prevedono l’uso corretto di smartphone e social media. Abbiamo posto importanza al contrasto del cyberbullismo. Non solo, abbiamo inserito l’educazione al rispetto e l’educazione all’empatia nelle Indicazioni Nazionali e nelle linee guida di Educazione Civica. Il Governo ha inoltre allo studio ulteriori misure per proteggere i giovani dai rischi dei social”.

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