Tutelare gli alunni con alto potenziale intellettivo

Con una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Istruzione a Palazzo Madama e primo firmatario di un provvedimento riferito alla tutela degli alunni plusdotati, ha fatto sapere la propria soddisfazione per la sua approvazione.

Infatti i Gifted children, cioè gli alunni ad alto potenziale intellettivo, sono stati fatti rientrare nei BES, con la Nota Ministeriale n. 562, colmando così il vuoto normativo per cui agli studenti dotati di un alto potenziale intellettivo non era riconosciuto esplicitamente il diritto a una didattica personalizzata.

Scrive Marti: “Esprimo soddisfazione per l’approvazione, in commissione Istruzione al Senato, del ddl Lega, a mia prima firma, a tutela degli alunni con alto potenziale cognitivo. Con questo provvedimento, si istituisce un piano sperimentale per favorire l’inserimento e il successo degli studenti plusdotati, che sono l’8% della popolazione scolastica. Si potranno così sviluppare le potenzialità di chi possiede un quoziente intellettivo superiore alla media che, invece, oggi vengono spesso scoraggiate. Si punterà sulla formazione dei docenti affinché possano mettere in atto tutte le strategie utili a valorizzare questi studenti che rappresentano un vero dono per tutta la comunità scolastica”.