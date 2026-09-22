Tutor e orientatore, arrivano i fondi: pagamenti possibili già con il cedolino di ottobre

Buone notizie per le scuole e per i docenti che, nell’anno scolastico 2025/2026, hanno svolto le funzioni di tutor e orientatore: sono state finalmente erogate le risorse destinate al pagamento dei relativi compensi.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, facendo seguito alla nota prot. n. 18786 del 25 febbraio 2026, ha infatti comunicato che, con Decreto Direttoriale n. 557 del 10 settembre 2026, è stata disposta l’erogazione delle somme sul capitolo 2549, piano gestionale 5, destinate al compenso accessorio dei docenti tutor e del docente orientatore per l’a.s. 2025/2026.

Un passaggio particolarmente atteso dalle istituzioni scolastiche, che possono ora procedere agli adempimenti necessari per consentire la liquidazione dei compensi tramite cedolino unico NoiPA.

Quanto spetta a tutor e orientatore?

Come già chiarito a seguito della rettifica intervenuta con la nota prot. n. 22623 del 2 marzo 2026, per il docente tutor il compenso può variare:

da un minimo di 1.168,00 euro lordo dipendente;

fino a un massimo di 2.053,00 euro lordo dipendente.

Per il docente orientatore, invece, il compenso previsto è pari a 1.130,36 euro lordo dipendente.

Gli importi sono espressi al lordo dipendente. Gli oneri previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello Stato saranno invece liquidati direttamente dal MEF-NoiPA, come precisato nella comunicazione ministeriale.

È opportuno precisare che gli importi effettivamente spettanti a ciascun docente tutor e al docente orientatore sono quelli già individuati negli incarichi formalmente conferiti dal Dirigente scolastico e recepiti nell’ambito della contrattazione integrativa di istituto, secondo le indicazioni fornite dal Ministero in sede di assegnazione delle risorse. Gli importi ministeriali rappresentano quindi il quadro finanziario di riferimento, mentre il compenso da liquidare al singolo docente deve corrispondere a quanto definito nell’incarico attribuito e nella relativa contrattazione d’istituto.

Attenzione alla data del 24 settembre

Per le segreterie scolastiche i tempi sono ora particolarmente stretti.

Il calendario delle lavorazioni NoiPA prevede infatti per giovedì 24 settembre 2026 l’emissione ordinaria della rata di ottobre. La Gestione Accessorie resterà disponibile fino alle ore 16.00.

Pertanto, per le scuole che riescono a completare entro tale termine l’inserimento e l’autorizzazione degli elenchi di pagamento, i compensi correttamente acquisiti dal sistema potranno confluire nella rata ordinaria e quindi nel cedolino del mese di ottobre.

Dopo mesi di attesa, dunque, la disponibilità delle risorse consente finalmente alle istituzioni scolastiche di chiudere anche questa importante partita relativa all’anno scolastico 2025/2026, garantendo ai docenti tutor e orientatori il riconoscimento economico per l’attività svolta.