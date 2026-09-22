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22.09.2026

Burqa in classe e tetto agli alunni stranieri, Piccolotti (Avs) contro Valditara: “Fumo contro i migranti per coprire inadeguatezza”

Redazione
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“Si fatica a commentare l’intervista di oggi a Valditara sul Corriere perché ormai siamo in piena scissione di personalità”. Lo afferma Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, intervenendo sul divieto di burqa nelle scuole e sul tetto agli studenti stranieri, proposti nelle scorse ore dalla premier Giorgia Meloni e rilanciate dal ministro dell’Istruzione. “Valditara è quello che dice che il suo tetto al numero di migranti è cogente o è quello che dice che ci saranno deroghe come nel provvedimento identico varato da Gelmini nel 2010?”, si domanda l’esponente della Commissione Cultura alla Camera.

“È quel Ministro che combatte il patriarcato togliendo il burqa alle studentesse o è quello che ha dato ai padri integralisti il potere di negare alle stesse la partecipazione ai progetti sull’educazione sessuale?“, incalza Piccolotti, ricordando una questione che negli scorsi mesi ha tenuto banco nel dibattito sulla scuola. “Valditara è quello che afferma che chi non manda le figlie a scuola per aggirare il provvedimento sul burqa andrà in carcere o è quello che afferma che con l’educazione parentale si ha tutto il sacrosanto diritto di tenere figli e figlie a casa ed educarli come si preferisce (vedi famiglia nel bosco)?

“E infine”, attacca la deputata, “è quello che vuole rendere obbligatorio l’apprendimento dell’italiano per i genitori stranieri o è quello che se ne frega delle liste d’attesa per i CPIA – i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti – e impedisce di assumere i docenti che dovrebbero insegnare l’italiano a quegli stessi genitori? A noi, di fronte questo mare di confusione, gira la testa“, conclude la parlamentare. “Valditara non sa di che parla e non è serio. Ha un unico obiettivo chiaro: agitare quanto più fumo razzista possibile contro i migranti in campagna elettorale per coprire tutta la loro inadeguatezza”.

Alunni stranieriGiuseppe ValditaraMigranti

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