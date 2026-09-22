Registrati
Diretta video

Istituti tecnici, c'è l'intesa sulla riforma? Le novità su orientamenti, curricoli e formazione

guarda
Attualità
22.09.2026

Stop alla distinzione tra istituti tecnici e licei, Meloni: “Presto la norma per chiarire fin dal nome che sono scuole di pari valore”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Le parole di Meloni
Le norme in arrivo in Cdm
Il sondaggio della Tecnica della Scuola

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, qualche giorno fa, ha risposto ad alcune domande ai microfoni di Skuola.net, intervistato da Daniele Grassucci, in merito all’attualità scolastica e alle riforme della scuola.

Grassucci, tra i vari argomenti toccati, ha chiesto: “Avevi ipotizzato di cambiare nome agli istituti tecnici e professionali per chiamarli tutti ‘licei’. È una proposta ancora valida?”

“Presenterò una proposta in tal senso in un prossimo decreto legge. La scuola costituzionale deve dare pari dignità a tutti i percorsi formativi. Con la riforma del 4+2 vogliamo che non ci sia più distinzione di serie tra licei e istituti tecnici o professionali: tutti avranno pari dignità e valore formativo”, ha concluso Valditara, che aveva fatto un primo annuncio in tal senso lo scorso aprile.

Le parole di Meloni

Lo scorso 20 settembre, a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto la sua sulla norma in arrivo. “Va riconosciuto il valore di tutte le competenze: in Italia non deve esserci una scuola di serie A e una di serie B. I licei e gli istituti tecnici e professionali sono i pilastri di un sistema che cresce solo se si tiene insieme. Siamo eredi di grandi umanisti come Dante, Petrarca e Manzoni, ma anche di grandi scienziati come Volta, Fermi e Marconi: i ragazzi devono poter scegliere quale eredità raccogliere liberamente”.

“Licenzieremo presto la norma che introduce la denominazione di ‘liceo’ anche per gli istituti tecnico-professionali, per chiarire fin dal nome che sono scuole di pari valore. Inoltre, stiamo fissando una norma fondamentale sull’integrazione: se in una classe c’è un solo bambino che non parla italiano, riuscirà a imparare la lingua grazie ai compagni e ai professori; ma se i bambini che non capiscono la lingua diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, è abbandono”.

Le norme in arrivo in Cdm

Il Consiglio dei ministri è atteso giovedì 24 settembre sul provvedimento annunciato da Giorgia Meloni davanti ai ragazzi di Gioventù Nazionale, alla manifestazione Fenix. Sono due le misure che riguardano direttamente gli istituti scolastici: il tetto massimo di studenti stranieri per classe, introdotto per legge, e il divieto di burqa e niqab a scuola. Su questo secondo punto, inoltre, la premier ha spiegato che a scuola si deve andare a viso scoperto e che la parità di diritti tra uomini e donne non è più negoziabile. Sul limite di presenze di allievi non italiani all’interno delle classi, invece, la presidente del Consiglio ha detto che l’obiettivo dichiarato rimane quello di favorire l’inserimento e l’apprendimento della lingua italiana, a cui andrà aggiunto l’obbligo di imparare l’italiano per i genitori di studenti stranieri con gravi difficoltà di inserimento scolastico.

Il doppio annuncio ha aperto un confronto che, a leggere le reazioni, si gioca su tre piani distinti: i numeri, la fattibilità normativa, la polemica politica.

Il sondaggio della Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola chiede ai propri lettori un’opinione sull’argomento e, cioè, se secondo loro il tetto del 30% per gli studenti stranieri (per classe) è una soluzione che possa risolvere davvero l’integrazione a scuola degli alunni stranieri, in tal modo favorendo il loro inserimento e l’apprendimento della lingua italiana.

PARTECIPA AL SONDAGGIO

Giorgia Melonilicei

Tetto studenti stranieri a scuola e divieto di burqa: il Governo vuole presentare il decreto giovedì 24 settembre in Cdm

Burqa e tetto agli stranieri a scuola, opposizione contro Meloni: “Ascolta chi ha insegnato per anni”

Burqa vietato a scuola, Meloni: presto un decreto. Ma quante alunne indossano il velo integrale? In tutta Italia meno di 500, una ogni 660 classi! I DATI

Ormai è sicuro: il Governo vuole introdurre un tetto per un numero massimo di alunni stranieri nelle classi; interviene Giorgia Meloni in persona

Festival di Open, Meloni: “Abbiamo approvato riforme attese da decenni nella scuola”, e rilancia il Piano Casa rivolto anche ai docenti

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Un consiglio per Valditara, rileggere don Lorenzo Milani

Luigi Mariano Guzzo

Alunna di terza media minaccia una compagna con un coltello: tragedia sfiorata, verrà sospesa

Redazione

Ccni Fmof 2026/2027, firmata ipotesi di accordo: ecco quando saranno resi noti gli importi alle scuole

Redazione

Barbacci (Cisl Scuola): “La vocazione non può diventare l’alibi per pagarci meno. Ci vogliono docenti che abbiano tempo per ascoltare”

Laura Bombaci
vai alla ricerca avanzata