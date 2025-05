“Tutti dislessici per pretendere la sufficienza”, docente accusata dai genitori di insultare gli alunni: chiesta archiviazione

Una vicenda complessa: sette genitori, alla fine dello scorso anno scolastico, hanno protestato con il dirigente scolastico della scuola dei figli in merito ad una docente, diffidandola formalmente. Quest’ultima, a loro dire, bullizzava gli studenti poco brillanti o in difficoltà.

Le frasi incriminate

Come riporta Il Giorno, il caso è sfociato in una denuncia per presunti maltrattamenti, ma per la Procura, che ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta, non sussistono elementi che integrino il reato. Secondo i genitori in classe la docente avrebbe imperversato con una serie di atteggiamenti denigratori (“Sei un ritardato”, “Sei un cretino”, “Adesso diventano tutti dislessici per pretendere la sufficienza”, “Chi arriva dalla provincia sarà sicuramente bocciato”, “Dovete soffrire perché vi fa bene”) a danno degli alunni più giovani e con qualche difficoltà, inducendoli a trasferirsi nelle scuole private, “dove i voti si comprano”.

Dopo la bocciatura, la famiglia di un alunno aveva impugnato la decisione (presa dall’intero corpo docente) davanti al Tar, senza peraltro ottenere la sospensiva del provvedimento, e si era rivolta alla Procura, sostenendo appunto i presunti maltrattamenti nei confronti del figlio.

L’udienza sarà il 22 maggio

Tuttavia per il pm le fattispecie denunciate non integrerebbero alcun reato e la sua intenzione è di chiedere l’archiviazione del caso. La famiglia dello studente bocciato però si oppone e chiede nuove indagini (l’udienza è stata fissata davanti al gip il 22 maggio). Per la vicenda la prof è finita al centro di un procedimento disciplinare, il cui esito è in sospeso in attesa della definizione dell’indagine penale.