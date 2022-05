Ucraina, più di 22mila gli studenti accolti in Italia: il report del MI

Ucraina, più di 22mila gli studenti accolti in Italia: il report del...

Dal 24 febbraio ad oggi, le studentesse e gli studenti ucraini accolti nelle scuole statali e paritarie italiane sono complessivamente 22.788, di cui 5.060 nella Scuola dell’infanzia, 10.399 nella Primaria, 5.226 nella Secondaria di primo grado e 2.103 nella Secondaria di secondo grado.

Questi i dati riportati nel report del Ministero dell’Istruzione “Rilevazione accoglienza scolastica studenti ucraini”, aggiornato alle ore 15 del 9 maggio 2022.

Il documento contiene anche informazioni sulla distribuzione territoriale: il 21% è concentrato in Lombardia, il 12% in Emilia-Romagna e l’11% in Campania.