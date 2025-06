Ultimo giorno di scuola con lancio di uova e farina in strada, arriva la Polizia. “Puro delirio, altro che Giornata dell’Ambiente”

Ultimo giorno di scuola nel delirio: questo quanto successo a Napoli oggi, 5 giugno. Molti studenti si sono riversati in strada imbrattandola con lanci di uova, farina, rifiuti. Per interrompere il tutto è dovuta intervenire la Polizia. Lo riporta Fanpage.

“Decine di minuti – raccontano i residenti – di puro delirio, mentre la storica piazza vomerese è stata ridotta in un porcile con due ondate di giovani che si sono bersagliati con lanci di farina e bottiglie”.

La denuncia

A denunciare l’accaduto è Maria Teresa Ercolanese, presidente del comitato Gazebo Verde, che scrive: “Strana coincidenza. Oggi 5 giugno si celebra la giornata mondiale dell’ambiente con un focus sull’inquinamento da plastica, ma è un giorno che coincide anche con i festeggiamenti degli studenti per la fine dell’anno scolastico. Come sempre una guerra, a colpi di farina, uova, acqua , pittura e rifiuti di ogni genere per stradaEd allora comprendi che la strada da intraprendere per una maggiore consapevolezza ambientale per i ragazzi ma anche per noi adulti è lunga e tutta in salita. Poi magari sono gli stessi che manifestano per un futuro migliore!Buona giornata mondiale dell’ambiente a tutti.