Una maratona ad ostacoli per i docenti triennalisti

Un tempo il 1° agosto segnava l’inizio delle vacanze. Oggi, per molti aspiranti docenti non è così. In queste ore infatti, hanno preso il via i corsi sostegno INDIRE per migliaia di docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno. Numerosi docenti ci hanno contattato per segnalare anche oggi difficoltà nell’ingresso al sistema digitale. Di fatto si tratta di un faticoso percorso ad ostacoli che prevede complesse procedure di accesso e l’obbligo di connessione per oltre dieci ore al giorno, anche durante l’ora di pranzo per non essere scollegati e non riammessi.

I precari della scuola vanno giustamente stabilizzati ma questo non giustifica il tour de force a cui in queste ore migliaia di docenti sono sottoposti. Purtroppo anche questo Governo, come molti governi precedenti, naviga a vista. Noi socialisti da anni sosteniamo l’importanza di una formazione di qualità, condivisa e quindi efficace, una formazione in grado, come sottolineato dal CSPI, “di rispondere al reale bisogno del sistema scolastico”.

Enzo Maraio (Segretario nazionale PSI) e Luca Fantò (Responsabile nazionale PSI scuola