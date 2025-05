Una maratona pedagogica per contribuire alla costruzione di due scuole “ai confini del mondo”

“Scuole Amiche del Mondo” è il titolo dell’ultima iniziativa del Polo europeo della conoscenza dell’IC di Bosco Chiesanuova (Verona). Si tratta di una vera e propria “maratona pedagogica” che durerà l’intera giornata di sabato 17 maggio con incontri on line ai quali prenderanno parte esperti di pedagogia, psicologia e neuroscienze.

Obiettivo della giornata è anche quello di contribuire alla costruzione di due scuole, una in Siberia e una in Senegal, per dare un futuro a bambini che oggi vivono in condizioni drammatiche.

Ai partecipanti viene infatti proposto di fare una piccola donazione il cui ricavato sarà interamente destinato alla costruzione di due scuole ai confini del mondo

Una scuola nascerà in Siberia, tra il lago Baikal e la Mongolia, dove in inverno si arriva a -55 gradi e molti bambini orfani vivono nei cunicoli sotterranei per scaldarsi. L’altra sarà costruita in Senegal, a Malika, per accogliere bambini orfani, disabili o in grave difficoltà. In questi luoghi, la scuola è spesso inesistente o troppo costosa. La povertà e l’abbandono sono la normalità.

In molte zone dell’Africa, le bambine subiscono violenze fin dalla tenera età. In Siberia, bambini nati con malformazioni a causa di scorie radioattive vengono emarginati e lasciati a se stessi.

“Portare una scuola dove non c’è significa dare una possibilità di futuro a chi non ne ha nemmeno uno immaginato – spiega Stefano Cobello, coordinatore del progetto – Crediamo che la cultura sia la risposta alla povertà, alla guerra, alla violenza. Non è beneficenza: è giustizia.”

Chi parteciperà alla maratona potrà ascoltare interventi preziosi, accedere ai contenuti anche in un secondo momento, e soprattutto diventare parte di qualcosa di più grande.

La maratona prenderà avvio sabato 17 maggio 2025 alle ore 9.00 con un in-tervento di Stefano Cobello; seguiranno relazioni di diversi esperti, da Italo Fiorin a Enrico Bottero, da Philippe Meirieu a Cristiano Corsini.

I lavori si concluderanno in serata.

Il programma completo, insieme con le indicazioni per partecipare, è disponibile nel sito del Polo della Conoscenza.