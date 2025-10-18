Una scuola che si prende cura: convegno il 27 ottobre a Roma organizzato da Progetto Orientamento Giovani, ecco come iscriversi

Lunedì 27 ottobre i professionisti del mondo della scuola, inclusi dirigenti e docenti, sono attesi a Roma presso l’Opera Don Guanella, in Via Aurelia Antica 446, per il convegno intitolato “Una scuola che si prende cura. Visioni e strumenti per una didattica orientativa e inclusiva”.

L’iniziativa, promossa dal Progetto Orientamento Giovani APS in collaborazione con la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “AUXILIUM”, si aprirà alle ore 9.00 con l’apertura istituzionale affidata all’Onorevole Daniele Parrucci. Di particolare interesse per i docenti è la possibilità di iscrizione tramite il portale S.O.F.I.A. (codice ID 101197) che darà diritto all’esonero dal servizio. L’evento è sostenuto dal Comune di Roma.

È possibile iscriversi all’iniziativa sul sito www.progettopog.it/convegno2025.

Il programma

L’incontro si concentrerà sull’importanza dell’approccio orientativo alla didattica. Cristina Costarelli, Presidente ANP Lazio e Dirigente dell’ITIS Galilei di Roma, e la Professoressa Ordinaria di Pedagogia sociale Enrica Ottone, introdurranno i presenti al tema centrale. La Professoressa Ottone si concentrerà in particolare sulla promozione della capacità dello studente di auto-dirigersi nell’apprendimento sia all’interno che all’esterno della scuola.

Dopo queste premesse teoriche, il programma esplorerà strumenti e visioni concrete: il Progetto Apprendo-QSA, coordinato da Daniele Ardito, presenterà i questionari sulle strategie dell’apprendimento, pensati per prendersi cura dello studente del biennio. Verranno inoltre raccontate idee pratiche e innovative per la realizzazione di percorsi PCTO attraverso l’esperienza dei laboratori POGuanella, ponendo un focus specifico sul valore dell’inclusività nell’orientamento. Un momento dedicato all’innovazione tecnologica sarà offerto da askLea.ai, con Pietro Monari che illustrerà l’utilizzo funzionale dell’intelligenza artificiale come assistente al servizio di chi apprende e di chi insegna.

Gli interventi

Gli interventi successivi guideranno i partecipanti nella dimensione della cura educativa. La Professoressa Stefania Capogna, dell’Università degli studi Link di Roma, contribuirà con una riflessione su una nuova vision della missione educativa. Rosy Russo, Presidente dell’associazione Parole O_Stili, affronterà il tema della cura educativa attraverso “le parole per orientare”, anche in relazione alla piattaforma per l’orientamento MiAssumo.

Un elemento fondamentale dell’evento sarà l’attenzione all’umanità dei ragazzi e alla cura, come sottolineato da Giuseppe Rolli, presidente del Progetto Orientamento Giovani APS, che si è detto “molto felice di poter dare voce a docenti, professionisti ed esperti per sostenere e ravvivare la passione educativa, accendendo curiosità e desiderio di innovazione per prendersi cura dello studente in tutte le sue dimensioni”. Dopo i saluti finali, sarà dedicato uno spazio di confronto (alle 12.15) con partner e realtà sociali come JA Italia, Caritas Roma, ed Educare insieme ETS, che ospitano esperienze di PCTO concepite come spazi di cura e umanità.

SCARICA LA LOCANDINA