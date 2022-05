Unicef: 20 milioni di bimbi Ue con alti livelli di piombo nel sangue

La Report Card pubblicata del Centro di Ricerca Unicef Innocenti denuncia che oltre 20 milioni di bambini europei hanno livelli elevati di piombo nel loro sangue, una delle sostanze tossiche ambientali più pericolose.

Dal primo al terzo posto della classifica nel fornire un ambiente sano per i loro bambini, ma finiscono nell’ultimo terzo nella classifica per quanto riguarda “Il mondo in generale”, con alti tassi di emissione, rifiuti elettronici e consumi: Finlandia, Islanda e Norvegia.

In Islanda, Lettonia, Portogallo e Regno Unito, 1 bambino su 5 è esposto a umidità o muffa a casa, mentre a Cipro, in Ungheria e Turchia più di 1 bambino su 4 ne è esposto, mentre molti bambini respirano aria tossica sia fuori che dentro le loro case.

Il Messico è uno dei paesi con il maggior numero di anni di vita in buona salute persi a causa dell’inquinamento dell’aria, equivalente a 3,7 anni per 1.000 bambini, mentre la Finlandia e il Giappone hanno il più basso, a 0,2 anni.

In Belgio, Repubblica Ceca, Israele, Paesi Bassi, Polonia e Svizzera oltre 1 bambino su 12 è esposto a elevato inquinamento da pesticidi, che è stato collegato al cancro, compresa la leucemia infantile, e può danneggiarne i sistemi nervoso, cardiovascolare, digestivo, riproduttivo, endocrino, sanguigno e immunitario.

I bambini delle famiglie povere tendono ad essere maggiormente esposti ai danni ambientali rispetto ai bambini delle famiglie più ricche.