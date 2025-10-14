“Uomini come Turetta esistono perché donne come te li fanno arrivare a questo”, frase choc di un prof a un’alunna 13enne

“Uomini come Turetta esistono perché donne come te li fanno arrivare a...

Una frase davvero orripilante quella pronunciata da un docente della provincia di Pordenone ad un’alunna di tredici anni: “Uomini come Turetta esistono perché le donne come te lo hanno fatto arrivare a questo punto. E meno male che esistono, così ci sono meno donne come te”.

L’alunna è stata bocciata

L’episodio, raccontato da La Repubblica, è avvenuto nel corso di una gita lo scorso inverno. Il riferimento è ovviamente a Filippo Turetta, arrestato per l’omicidio della 22enne Giulia Cecchettin, avvenuto nel 2023. La storia è emersa con la bocciatura della studentessa, che frequentava la terza media: il padre ha raccontato che la giovane non si aspettava il provvedimento, di aver visto la figlia sconvolta, in lacrime e di aver fatto molta fatica a tranquillizzarla. A quel punto, ha riferito ancora il padre, sarebbe emerso che durante l’anno scolastico la ragazzina era stata vessata e minacciata dal professore.

In particolare, durante un viaggio di studio, il docente sotto accusa avrebbe trovato la giovane in camera con una sigaretta elettronica e avrebbe iniziato la sua sfuriata. Tra i testimoni, che saranno chiamati a deporre in procura, anche alcune compagne e un altro insegnante.

Il padre ha contattato Gino Cecchettin

Il padre della ragazzina, che nel frattempo si è trasferita in un altro stato, ha detto di essersi messo in contatto con il padre di Giulia Cecchettin, Gino.