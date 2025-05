Urlare in classe non serve, cosa fare quando gli studenti ti ignorano? La tecnica dello psicologo

Urlare in classe non serve, cosa fare quando gli studenti ti ignorano?...

L’ennesima ora di lezione, il brusio che sale come un’onda, gli studenti che parlano tra loro ignorando la voce dell’insegnante. Una scena purtroppo familiare a molti docenti. L’istinto? Alzare la voce, magari urlare, nel tentativo di recuperare l’attenzione. Ma funziona davvero?

Abbiamo chiesto al dott. Marco Catania, psicologo specializzato in Neuropsicologia dell’età evolutiva e Psicologia scolastica, di suggerire una tecnica che potrebbe essere utile per docenti e non solo. Il consiglio potrebbe risultare semplice, ma l’effetto è sorprendente: niente rimproveri, nessun richiamo. Basta appoggiarsi alla cattedra, incrociare le braccia e rimanere in silenzio.

È una strategia controintuitiva, ma potente. Il silenzio dell’insegnante interrompe la dinamica del rumore, crea uno stacco e genera una sorta di auto-regolazione tra gli alunni. Lo scarto rispetto alla reazione abituale spiazza e incuriosisce. Dopo alcuni istanti, la classe tende a calmarsi da sola.

Chi ha provato questa tecnica parla di una maggiore autorevolezza conquistata nel tempo. Non si tratta di imporsi con la forza, ma di guidare con il comportamento. È una forma di leadership silenziosa che restituisce centralità al ruolo del docente, senza esasperarlo.

La tecnica step by step

Quando gli alunni iniziano a fare schiamazzi o a urlare, e il volume raggiunge un livello inferiore a quello che ritieni accettabile, fai qualcosa di completamente diverso dal solito .

. Invece di urlare, appoggiati alla cattedra, incrocia le braccia e taci .

. Con uno sguardo sereno, passa lo sguardo tra i tuoi alunni e aspetta .

. Aspetta per un secondo, 10 secondi, 20 secondi, 40 secondi.

Dopo un paio di minuti, noterai che saranno gli stessi alunni ad iniziare ad autoregolarsi . Inizierai a sentire commenti come “Dai ragazzi zitti per favore basta!” o “Sì dai ragazzi basta abbiamo esagerato”.

. Inizierai a sentire commenti come “Dai ragazzi zitti per favore basta!” o “Sì dai ragazzi basta abbiamo esagerato”. Gradualmente, il livello medio del volume della classe inizierà ad abbassarsi .

. A quel punto, continua ad aspettare finché non senti silenzio tombale in classe.

finché non senti silenzio tombale in classe. Quando c’è silenzio, aspetta 4-5 secondi . Se il silenzio si mantiene, puoi ricominciare a parlare.

. Se il silenzio si mantiene, puoi ricominciare a parlare. Se gli schiamazzi dovessero ricominciare, ripeti la stessa procedura: taci nuovamente e aspetta.

Questa tecnica mira a rompere il ciclo dell’abitudine di urlare e a incoraggiare l’autoregolamentazione degli studenti.

