Utilizzazione su sostegno dei docenti titolari su posto normale, viene trattata dopo l’assegnazione provvisoria dei titolari su sostegno

Una docente titolare su sostegno in una scuola di un comune X della provincia A, ci chiede se la sua domanda di assegnazione provvisoria provinciale vero il comune di ricongiungimento Y della provincia A, viene prima dell’utilizzazione su sostegno dei docenti titolari su disciplina in qualsiasi scuola della provincia anche nelle scuole del comune X. La risposta è affermativa l’assegnazione provvisoria da sostegno a sostegno, viene trattata prima dell’utilizzazione dei titolari su disciplina che chiedono i posti di sostegno.

Le fasi della mobilità annuale

È importante osservare che l’Allegato 1 della Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria – personale docente determina le fasi di trattamento delle operazioni delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni. Notiamo che la sequenza operativa n.7 prevede le operazioni di assegnazione Provvisoria su sostegno del docente titolare su tipo posto di sostegno nella provincia di titolarità, mentre la sequenza operativa n.11 prevede le operazioni di utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti di cui all’art. 2, comma 1, lettere c) e g) in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Mentre la sequenza operativa n. 13 è quella riferita più in generale all’utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti titolari su disciplina che posseggono specializzazione su sostegno.