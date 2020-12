Vacanze di Natale scuola, quando inizieranno?

Mentre si discute ancora sulla possibilità, per le scuole superiori, di rientrare in classe prima della sospensione per le festività natalizie (ora si parla del 14 dicembre), la Commissione Ue chiede ai Paesi di allungare le vacanze per evitare la terza ondata.

Inanto il Natale è ormai alle porte.

In attesa di conoscere le nuove misure che saranno previste nel prossimo Dpcm, restano comunque ferme le vacanze fissate a livello regionale nei rispettivi calendari scolastici.

Vediamo quando inizieranno e si concluderanno le vacanze di Natale nelle varie Regioni.

Le lezioni saranno sospese dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 in:

Calabria

Campania

Lazio

Lombardia

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Umbria

Le lezioni saranno sospese dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 in: