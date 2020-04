Vacanze di Pasqua, tutto rimane invariato, ma i singoli istituti possono decidere di recuperare alcuni “giorni persi”

Siamo entrati nella settimana Santa che porterà, domenica 12 aprile, a festeggiare la Pasqua. Sarebbe stata un’occasione molto ghiotta per organizzare viaggi e gite fuori porta, ma, per via della gravissima emergenza coronavirus, sarà obbligatorio (e pure corretto aggiungiamo) stare a casa e osservare, pedissequamente, le ordinanze governative.

La scuola, dai primi di marzo, è alle prese con la didattica a distanza. Per gli studenti, dunque, le lezioni continuano, ma tramite pc o tablet e comodamente seduti a casa.

Non cambierà, nulla o quasi, per quanto riguarda le vacanze di Pasqua.

Durante le vacanze pasquali, come già segnalato dalla Tecnica della Scuola, nei periodi deliberati ad inizio di anno scolastico dal Consiglio di Istituto, le attività di didattica a distanza resteranno sospese.

Il calendario scolastico non è stato modificato, dunque le vacanze di Pasqua sono salve, non ci sono indicazioni diverse da parte del Ministero dell’Istruzione.

Fatta salva la possibilità delle scuole, data l’autonomia, che si possa decidere qualche giorno di ‘recupero’ dei giorni di lezione persi. Questo è il caso, ad esempio, di una scuola di Torino, in cui il consiglio di istituto ha deciso di modificare il calendario delle vacanze pasquali, riducendo la “vacanza” di 2 giorni.

Vacanze di Pasqua Regione per Regione

La sospensione durante il periodo di Pasqua nella scuola vanno da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile.