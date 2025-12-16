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16.12.2025

Vacanze Natale 2025 scuola: le date regione per regione

Redazione
Indice
Nord Italia
Centro Italia
Sud Italia e Isole

Con l’avvicinarsi delle festività, studenti e famiglie cominciano a chiedersi quando inizieranno le vacanze di Natale per l’anno scolastico 2025/2026.

Come ogni anno, le date variano leggermente da una regione all’altra, anche se la maggior parte delle scuole italiane chiuderà tra il 22 e il 24 dicembre 2025 e riaprirà il 7 gennaio 2026.

In merito alla riapertura, fa eccezione la regione Sicilia, che concluderà le festività il 7 gennaio, con ripresa delle lezioni l’8 gennaio.

Per studenti, insegnanti e famiglie, saranno dunque circa due settimane di pausa tra luci, regali e relax in vista del nuovo anno.

Ecco, nel dettaglio, il calendario delle vacanze natalizie in tutte le regioni italiane.

Nord Italia

  • Piemonte – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Valle d’Aosta – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Lombardia – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Veneto – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Trento – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Bolzano – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Friuli Venezia Giulia – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Liguria – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Emilia-Romagna – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Centro Italia

  • Toscana – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Umbria – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Marche – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Lazio – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Abruzzo – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Sud Italia e Isole

  • Molise – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Campania – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Puglia – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Basilicata – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Calabria – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
  • Sicilia – dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026
  • Sardegna – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

calendario scolasticoVacanze di Natale

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