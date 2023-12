Vacanze natalizie scuola 2023, le date regione per regione

Ci siamo, le vacanze natalizie stanno per cominciare. Da sabato 23 dicembre al 7 gennaio molti studenti e docenti potranno riposare per qualche giorno e godersi le festività in famiglia.

Ma quali saranno le regioni che prevedono giorni di vacanza a scuola? Per conoscere i giorni della propria regione, è possibile cliccare sulla mappa.

Ovviamente, in base al proprio calendario scolastico, ci sono differenze regionali nella scansione temporale delle festività ulteriori rispetto a quelle nazionali.

Abruzzo Valle d'Aosta Puglia Basilicata Calabria Campania Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Sardegna Sicilia Trentino-Alto Adige Toscana Umbria Veneto

IL RIEPILOGO MINISTERIALE DEI CALENDARI SCOLASTICI REGIONALI

Compiti vacanze di Natale, una docente blogger: “Non servono, non diamoli più. La vita non è solo quella che si vive sui libri”

Isabella Milani (pseudonimo di un’insegnante e blogger, autrice de “L’arte di insegnare”), ha detto la sua a Illibraio.it nel 2015 rivolgendosi a tutti i docenti. Ecco le sue parole: “Le vacanze natalizie esistono perché ogni bambino, ogni ragazzo possa trascorrere le feste con i genitori, con i nonni, con i parenti. Qualcuno, in quei giorni, ha la possibilità di fare brevi viaggi per visitare luoghi o per raggiungere parenti lontani. Si legge di più, si dorme di più, si va di più al cinema, si vanno a trovare gli amici, si sta più insieme”.

