Vaccini maturandi: dopo la Sicilia, si parte nel Lazio. Le date regione per regione

Oggi, 26 maggio, partono le vaccinazioni dei maturandi in Sicilia, senza prenotazione e su base volontaria. Altre Regioni sono pronte a partire. Nel Lazio ci si potrà prenotare dal 27 maggio con tre date a disposizione, 1, 2 e 3 giugno. Come in Sicilia, verrà somministrato ai minorenni Pfizer e a chi ha compiuto il 18esimo anno di età AstraZeneca o Johnson&Johnson.

Open Day anche in Valle d’Aosta annunciato per il 2 giugno e dedicato a tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni residenti nel territorio e privi di prenotazione.

Giornata dedicata alle vaccinazioni da 18 anni in su oggi in Alto Adige con l’Open Vax Day Night che permetterà di vaccinare quasi 2mila soggetti.

Primi vaccinati over 18 con prenotazione volontaria in Liguria con siero AstraZeneca o Johnson&Johnson.

La Lombardia aprirà dal 2 giugno ai maturandi e non solo (fascia 16-29 anni).

Oggi si dovrebbe decidere in Umbria e Abruzzo su giornate dedicate alla vaccinazione per i maturandi.

Stessa situazione di stallo anche in Campania, Emilia-Romagna, Toscana e Puglia.

In Piemonte, secondo il presidente Cirio, dovrebbe arrivare a breve l’ok.