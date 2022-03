Vaccini obbligatori per docenti a Ata: secondo Bianca Granato il Governo dovrebbe chiedere scusa al personale della scuola

Banca Granato, senatrice ex M5S e ora del Gruppo Alternativa, non ha dubbi: il Governo deve chiedere scusa al personale scolastico “per averlo improvvidamente esposto a trattamenti sanitari inutili e rischiosi per la propria salute”.

Per quanto riguarda il decreto legge 24, Granato si dichiara del tutto insoddisfatta e sostiene che “con la cessazione dello stato di emergenza gli obblighi vaccinali vanno rimossi, così come i tamponi ogni 48 ore a spese dei lavoratori”.

“Per effetto del cosiddetto DL riaperture – prosegue la senatrice – i docenti non vaccinati potranno rientrare in servizio ma non nella loro mansione, come a voler legare la vaccinazione al ruolo di insegnante conquistato dopo anni di precariato e con un concorso pubblico”.

“Chiedo quindi al Governo – conclude la senatrice – di chiarire sulla base di quali studi scientifici accreditati abbia assunto questa decisione fuori dall’emergenza sanitaria, dato che il CTS è ormai sciolto. Sindacati e partiti di maggioranza devono spiegare la loro posizione, poiché hanno consentito, anzi addirittura invocato obblighi vaccinali con farmaci sperimentali di cui oggi si conoscono sia gli elevati rischi sia la totale inefficacia rispetto al contenimento dei contagi”.



Nei prossimi giorni il decreto sarà depositato in Parlamento per la conversione in legge che dovrà avvenire entro il 23 maggio.