Vaccini scuola, Figliuolo chiede elenco di non vaccinati entro il 20 agosto

Sull’obbligo vaccinale per il personale scolastico il dibattito resta aperto e a breve potrebbe arrivare l’esito definitivo. Intanto continuano gli appelli, soprattutto agli insegnanti (circa 200mila ma il numero potrebbe essere diverso) per riuscire a convincere coloro che non hanno ancora effettuato le somministrazioni.

Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi aveva parlato di solidarietà collettiva, scegliendo la linea “morbida”. Più deciso il commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Figliuolo che, perseguendo l’obiettivo della massima copertura vaccinale del personale scolastico, ha chiesto alle Regioni di ricevere un elenco, entro il 20 agosto, con tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi.

Inoltre è ribadito, che in vista del ritorno a scuola, le Regioni e le Province, devono dare priorità alle somministrazioni nei confronti degli studenti dai 12 anni in su.