Vaccini under 12, Locatelli: “evitiamo focolai a scuola, in arrivo Pfizer e Moderna per i bambini”

Vaccini under 12, Locatelli: “evitiamo focolai a scuola, in arrivo Pfizer e...

Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, si è espresso sulla recente discussione in merito alle vaccinazioni da Covid-19 anche per i bambini sotto i dodici anni.

Sulla questione dei vaccini per i bambini sotto i dodici anni è intervenuta anche la società italiana di pediatria che avverte l’esigenza di beneficiare di uno specifico intervento di prevenzione vaccinale Covid19 per l’età pediatrica.

Locatelli: “in arrivo Pfizer e Moderna per i bambini”

Il coordinatore, in un’intervista al Messaggero, ha dichiarato: “Ci aspettiamo l’autorizzazione a novembre, Pfizer e Moderna sono già a buon punto. Eviteremo focolai anche nelle scuole elementari e dunque il ricorso alla didattica a distanza. Limiteremo la circolazione del virus e la possibilità che contagino genitori e nonni. Sia la società pediatrica italiana che quella americana sono favorevoli alla vaccinazione per i bambini”.

Locatelli, inoltre, aggiunge: “Abbiamo una copertura decisamente buona per gli over 80, il 92% è vaccinato. Esiste, però, anche un grande lavoro da fare per mettere in sicurezza quelli dei decenni precedenti che sono rispettivamente, partendo dai sessantenni e a scendere fino ai 40enni, al 18, 26 e 34% ancora da vaccinare completamente. Contando gli over 50 ci sono 4,5 milioni di persone che non hanno completato il percorso di immunizzazione”.